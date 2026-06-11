Alerta por calor extremo en Nueva York: el mapa oficial para encontrar centros de enfriamiento gratis
Mamdani activó el plan de emergencia ante temperaturas que podrían alcanzar los 100°F el 11 y 12 de junio
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La ciudad de Nueva York se prepara para una ola de calor que podría elevar la sensación térmica hasta los 100 grados Fahrenheit (37,8 °C) entre el 11 y el 12 de junio. Ante este escenario, el alcalde Zohran Mamdani recordó que los habitantes cuentan con el mapa “NYC Cool Options”, una plataforma que permite localizar centros gratuitos para resguardarse durante los días más calurosos.
Dónde consultar el mapa oficial de Nueva York para resguardarse del calor
Las autoridades señalaron que NYC Cool Options reúne información sobre espacios con aire acondicionado disponibles en distintos puntos de la ciudad. La herramienta permite identificar sitios habilitados para mitigar los efectos de las altas temperaturas, incluidos establecimientos accesibles y opciones aptas para personas que requieren asistencia de animales de servicio.
Quienes necesiten orientación adicional también pueden comunicarse con el 311 para conocer las alternativas disponibles más cercanas. Mamdani remarcó la importancia de acercar estos recursos a familiares y vecinos.
En ese sentido, instó a la población a ayudar a otras personas a ubicar los espacios habilitados y advirtió que las jornadas más sofocantes del verano pueden convertirse rápidamente en una amenaza para la salud.
Los espacios de Nueva York que funcionan como refugio climático
La administración municipal recordó que permanecer en ambientes climatizados es la medida más efectiva para reducir los riesgos asociados a las temperaturas elevadas.
Cuando se activa el protocolo especial por temperaturas peligrosas, el gobierno local pone en funcionamiento cientos de puntos gratuitos distribuidos en hospitales públicos, bibliotecas, centros para adultos mayores y otros edificios comunitarios.
Cuándo se activa el plan de emergencia por altas temperaturas de Nueva York
La Agencia de Gestión de Emergencias de Nueva York (Nycem, por sus siglas en inglés) emite una alerta cuando el Servicio Meteorológico Nacional prevé una sensación térmica de al menos 95 grados Fahrenheit (35 °C) durante dos días consecutivos o de 100 grados Fahrenheit (37,8 °C) en cualquier momento.
Una vez alcanzados esos umbrales, comienza una respuesta coordinada entre distintos organismos municipales. Las medidas contemplan:
- Apertura de espacios climatizados.
- Refuerzo de campañas informativas.
- Asistencia específica para grupos vulnerables.
- Coordinación con hospitales, organizaciones comunitarias y empresas de servicios.
- Seguimiento permanente de los efectos sanitarios.
Otros recursos gratuitos de Nueva York para enfrentar las altas temperaturas
Además de los establecimientos cerrados, la administración municipal ofrece distintas alternativas al aire libre. Entre ellas se encuentran las duchas pulverizadoras y las fuentes de agua potable incluidas en el programa Cool It! NYC.
Las playas públicas permanecen abiertas todos los días con servicio de guardavidas entre las 10 hs y las 18 hs (hora local).
Los mayores de 18 años también pueden obtener sin costo una tapa autorizada para hidrantes en los cuarteles de bomberos. El dispositivo regula el flujo de agua y permite utilizar estos sistemas como aspersores de manera segura.
Las autoridades de Nueva York identifican a los adultos mayores, las personas sin hogar y quienes padecen enfermedades crónicas como los sectores más expuestos a sufrir complicaciones ante una ola de calor.
Durante estas contingencias también entra en vigor la alerta Code Red, que intensifica el trabajo de acercamiento a personas en situación de calle. Los equipos distribuyen agua y suministros básicos y promueven el acceso a instalaciones seguras bajo techo.
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