Buenas noticias en Nueva York: la propuesta de Kathy Hochul para los trabajadores con propinas
En un comunicado, la gobernadora manifestó la intención de eliminar un impuesto; sin embargo, empleados del rubro piden más medidas
- 3 minutos de lectura'
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció recientemente que avanzará con una propuesta para eliminar el impuesto estatal sobre salarios con propinas hasta un máximo de US$25.000 por año. Aunque la idea favorece el ingreso de muchos trabajadores, un sector en particular reclama por medidas adicionales.
Hochul anunció que buscará eliminar los impuestos a las propinas en Nueva York
La intención fue difundida a través de un comunicado oficial en el que la mandataria se explayó sobre su “agenda de asequibilidad”. El gobierno estatal evalúa impulsar una serie de medidas que favorezcan la accesibilidad económica para los neoyorquinos.
En ese contexto, una de las medidas propuestas tiene que ver con el ámbito impositivo. Concretamente, plantea la eliminación de los impuestos estatales sobre los ingresos por propinas de hasta 25.000 dólares.
Esta política de Nueva York aplicaría para todos los ingresos registrados en el año fiscal 2026 y es “consistente con la guía de impuestos federales”.
“La propuesta traerá un alivio significativo a los trabajadores con propinas, fortalecerá su seguridad económica y reconocerá sus contribuciones a nuestra economía”, indicó Hochul.
Empleados de restaurantes de Nueva York reclaman a Hochul por el aumento del salario mínimo
Aunque la medida beneficiaría sus ingresos, trabajadores de restaurantes indican que esto no es suficiente. Según NBC Nueva York, el movimiento One Fair Wage reclama para que los empleados con propina en el estado obtengan el mismo salario mínimo que otros rubros.
Desde el 1° de enero, el sueldo base en el estado alcanza los US$16 o US$17 según la zona. Sin embargo, para empleados de restaurantes con propinas, como meseros, el monto mínimo es de US$11,35.
El reclamo es que el ingreso no es suficiente y que los empleados no quieren depender de la voluntad de los clientes con su propina para su situación económica.
Por eso, y más allá de la intención de la gobernadora sobre la quita de impuestos, buscan que el salario mínimo del rubro iguale al del resto de los sectores.
Otras medidas que anunció Hochul como parte de su “agenda de asequibilidad” en Nueva York
Además de la eliminación de impuestos estatales a la propina, la demócrata también mencionó otras medidas que su gobierno piensa impulsar en el estado. Estas son:
- Cuidado infantil universal: la gobernadora propone una inversión adicional de US$1700 millones para el año fiscal 2027. La intención es garantizar plazas Pre-K para todos los niños de cuatro años y ampliar los subsidios a familias.
- Aplicación más proactiva de la ley contra el “fraude de seguros”, que aumenta las primas de los usuarios en un promedio de US$300 anuales por conductor.
- Control de rentabilidad sobre las empresas de seguros del hogar. Las aseguradoras con márgenes de ganancia muy altos deberán justificar sus precios o bajar las tarifas.
- Aumento de las penas para propietarios que acosen sistemáticamente a inquilinos de renta regulada.
- Actualización de las tarjetas EBT con tecnología de chip para prevenir el robo de beneficios de SNAP.
- Inversión adicional en el programa EmPower+ para ayudar a hogares de ingresos bajos y medios a financiar mejoras energéticas.
