Buenas noticias en Nueva York: la propuesta de Kathy Hochul para los trabajadores con propinas

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció recientemente que avanzará con una propuesta para eliminar el impuesto estatal sobre salarios con propinas hasta un máximo de US$25.000 por año. Aunque la idea favorece el ingreso de muchos trabajadores, un sector en particular reclama por medidas adicionales.

La intención fue difundida a través de un comunicado oficial en el que la mandataria se explayó sobre su “agenda de asequibilidad”. El gobierno estatal evalúa impulsar una serie de medidas que favorezcan la accesibilidad económica para los neoyorquinos.

Kathy Hochul anunció una serie de medidas como parte de su "agenda de asequibilidad" en Nueva York X/@GovKathyHochul

En ese contexto, una de las medidas propuestas tiene que ver con el ámbito impositivo. Concretamente, plantea la eliminación de los impuestos estatales sobre los ingresos por propinas de hasta 25.000 dólares.

Esta política de Nueva York aplicaría para todos los ingresos registrados en el año fiscal 2026 y es “consistente con la guía de impuestos federales”.

“La propuesta traerá un alivio significativo a los trabajadores con propinas, fortalecerá su seguridad económica y reconocerá sus contribuciones a nuestra economía”, indicó Hochul.

Empleados de restaurantes de Nueva York reclaman a Hochul por el aumento del salario mínimo

Aunque la medida beneficiaría sus ingresos, trabajadores de restaurantes indican que esto no es suficiente. Según NBC Nueva York, el movimiento One Fair Wage reclama para que los empleados con propina en el estado obtengan el mismo salario mínimo que otros rubros.

Empleados de restaurantes reclaman a Hochul por medidas adicionales en Nueva York, más allá de la quita de impuestos a la propina Archivo

Desde el 1° de enero, el sueldo base en el estado alcanza los US$16 o US$17 según la zona. Sin embargo, para empleados de restaurantes con propinas, como meseros, el monto mínimo es de US$11,35.

El reclamo es que el ingreso no es suficiente y que los empleados no quieren depender de la voluntad de los clientes con su propina para su situación económica.

Por eso, y más allá de la intención de la gobernadora sobre la quita de impuestos, buscan que el salario mínimo del rubro iguale al del resto de los sectores.

Empleados de restaurantes en Nueva York reclaman por un aumento del salario mínimo Freepik

Otras medidas que anunció Hochul como parte de su “agenda de asequibilidad” en Nueva York

Además de la eliminación de impuestos estatales a la propina, la demócrata también mencionó otras medidas que su gobierno piensa impulsar en el estado. Estas son: