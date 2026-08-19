Elecciones en Nueva York: Hochul acepta debatir con Blakeman en la carrera por la gobernación

La campaña de Kathy Hochul confirmó que la gobernadora está dispuesta a participar en un debate con Bruce Blakeman, ejecutivo del condado de Nassau y candidato republicano a la gobernación de Nueva York. El evento será transmitido por Spectrum News/NY1.

Hochul vs. Blakeman en Nueva York: qué falta para confirmar la fecha antes de las elecciones

Por el momento, no existe una fecha definida. Las invitaciones formales se enviarían después de que la Junta Electoral establezca oficialmente la lista de candidatos que competirán en los comicios generales. El debate permitiría que ambos expongan sus posiciones sobre asuntos como impuestos, seguridad, costo de vida, vivienda e inmigración.

La gobernadora Kathy Hochul podría enfrentar a Bruce Blakeman en un debate televisivo Facebook Governor Kathy Hochul

“Como se anunció en febrero, Hochul espera con interés debatir con Bruce Blakeman y exigirle responsabilidades por su historial de aumento de los impuestos a la propiedad, el fortalecimiento del ICE y el armamento de una milicia MAGA que amenaza la seguridad de los neoyorquinos”, dijo Sarafina Chitika, portavoz de la campaña de la gobernadora, a Politico.

La participación de la actual mandataria, quien busca su reelección, también está vinculada con las reglas de financiamiento electoral. La demócrata no está obligada legalmente a participar en un debate porque su campaña decidió no incorporarse al sistema estatal de financiamiento público.

Blakeman, en cambio, recibe fondos de contrapartida y debe participar en al menos un debate bajo las normas de ese programa. El republicano aseguró que ya aceptó invitaciones para debates de CBS y PIX11 y reclamó que Hochul participe en al menos cinco encuentros durante la campaña. El candidato sostuvo que los electores deben poder comparar directamente los antecedentes de ambos dirigentes antes de votar.

“Espero poder comparar mi historial de reducción de impuestos y de convertir a Nassau en el condado más seguro de EE.UU. con el de la peor gobernadora del país”, señaló el republicano, según lo retomado por Politico. “Una gobernadora que ha convertido a Nueva York en el estado con los impuestos más altos de la nación, ha disparado las facturas de servicios públicos y ha hecho que sea inasequible e inseguro”, agregó.

El enfrentamiento televisivo se produciría mientras la diferencia entre los candidatos se mantiene, aunque se redujo en comparación con mediciones anteriores. Una encuesta del Siena Research Institute, publicada el 12 de agosto, ubicó a:

Hochul con el 49% de las preferencias entre votantes probables

con el de las preferencias entre votantes probables Blakeman con el 39%

Bruce Blakeman competirá contra Kathy Hochul por la gobernación

Encuestas en Nueva York: Hochul aventaja a Blakeman por 10 puntos, según Siena

El sondeo mostró que la ventaja actual de la gobernadora es de diez puntos. En junio, en una medición entre votantes registrados (una muestra diferente a la de agosto), la diferencia era mayor:

Hochul obtenía el 52% entre los votantes registrados

obtenía el entre los votantes registrados Blakeman alcanzaba el 32%, una brecha de 20 puntos

La medición de agosto también reflejó diferencias según el tema consultado. Hochul obtuvo una ventaja de 16 puntos en vivienda asequible, con 51% frente a 35%. En costo de vida, la diferencia fue de siete puntos, con 48% para la gobernadora y 41% para Blakeman.

Seguridad presentó un escenario más equilibrado: Hochul reunió 47% frente a 44% de Blakeman. En inmigración, ambos aparecieron prácticamente igualados, con una diferencia de un punto a favor de la demócrata, 45% contra 44%.

Las elecciones generales en Nueva York serán el 3 de noviembre Matt Rourke - AP

Encuesta de Siena: Blakeman supera a Hochul en fortaleza, honestidad y capacidad de gestión

Aunque permanece por debajo de Hochul en intención de voto, Blakeman registró mejores resultados cuando los encuestados evaluaron determinadas características personales:

La diferencia más amplia apareció en la percepción de fortaleza : el republicano obtuvo un margen positivo de 25 puntos , mientras que la demócrata registró dos puntos.

: el republicano obtuvo un , mientras que la demócrata registró dos puntos. En cuanto a la capacidad para conseguir resultados , Blakeman alcanzó un saldo positivo de ocho puntos , frente a cinco de Hochul.

, Blakeman alcanzó un , frente a cinco de Hochul. También superó a la gobernadora en la valoración de honestidad, con cinco puntos positivos frente a dos negativos para la actual mandataria.

El análisis general, sin embargo, favoreció a Hochul. La gobernadora registró una evaluación de 46% positividad y 49% desfavorable. Blakeman obtuvo el 33% favorable y 26% desfavorable, aunque cuatro de cada diez encuestados señalaron que todavía no tienen suficiente información sobre el candidato para emitir una opinión.