Buenas noticias en Nueva York: Hochul anunció un pago millonario que beneficia a trabajadores del campo

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, anunció que destinará 16,8 millones de dólares a proyectos que tienen el objetivo de mitigar los impactos del cambio climático. La medida apunta a ayudar a los agricultores a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, proteger la calidad del agua, preservar y mejorar la salud del suelo e incrementar la resiliencia en sus explotaciones.

El pago millonario anunciado por Hochul que beneficia a trabajadores del campo

En el marco de la Semana del Clima, la gobernadora neoyorquina confirmó en un comunicado de prensa la asignación de fondos a través del Programa de Subvenciones para la Agricultura Resiliente al Clima (CRF, por sus siglas en inglés).

La gobernadora Kathy Hochul anunció un pago millonario que beneficiará a los agricultores de Nueva York frente al impacto del cambio climático @GovKathyHochul

La Oficina de Hochul agregó que los fondos asignados están diseñados para fortalecer las operaciones agrícolas mientras se conservan los recursos naturales del estado.

Entre los principales objetivos de la medida figuran:

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Aumentar la captura de carbono en las fincas.

en las fincas. Proteger la calidad del agua y mejorar la salud del suelo .

. Aumentar la resiliencia agrícola frente a eventos climáticos extremos como inundaciones, sequías y heladas tempranas de primavera.

“Es fundamental que sigamos brindando a nuestros agricultores los recursos necesarios para adaptarse al cambio climático”, declaró la gobernadora sobre el propósito de la iniciativa.

“El Programa de Agricultura Resiliente al Clima permite a nuestros agricultores implementar prácticas que fortalecerán sus operaciones, al tiempo que protegen nuestros recursos naturales y apoyan el futuro de la agricultura de Nueva York”, añadió luego.

La gobernadora Kathy Hochul sostuvo que la medida otorgará a los agricultores de Nueva York los recursos necesarios para adaptarse al cambio climático Susan Watts/Office of Governor K - Office of the Governor

Las cuatro categorías de proyectos que recibirán fondos en Nueva York

El programa CRF, impulsado por la administración Hochul, se encuentra en su décima edición y ofrece financiación en cuatro modalidades:

Gestión ganadera : apuntan a disminuir las emisiones de metano de la explotación e incrementar su capacidad de adaptación a las grandes precipitaciones.

: apuntan a disminuir las emisiones de metano de la explotación e incrementar su capacidad de adaptación a las grandes precipitaciones. Adaptación y resiliencia : buscan preparar a los productores agrícolas para los impactos del cambio climático, como inundaciones, sequías y fluctuaciones extremas de temperatura.

: buscan preparar a los productores agrícolas para los impactos del cambio climático, como inundaciones, sequías y fluctuaciones extremas de temperatura. Suelos saludables NY (Healthy Soils NY) : el objetivo es mejorar la salud del suelo en las explotaciones agrícolas y aumentar su resiliencia ante los impactos del cambio climático. Las prácticas para la salud del suelo también pueden crear sumideros de carbono, elevar la capacidad de retención de agua y optimizar el reciclaje de nitrógeno por los cultivos.

: el objetivo es mejorar la salud del suelo en las explotaciones agrícolas y aumentar su resiliencia ante los impactos del cambio climático. Las prácticas para la salud del suelo también pueden crear sumideros de carbono, elevar la capacidad de retención de agua y optimizar el reciclaje de nitrógeno por los cultivos. Gestión forestal agrícola: busca promover el manejo de bosques y la plantación de árboles en tierras agrícolas.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que Yonkers recibirá 10 millones de dólares de la Iniciativa de Revitalización del Centro Urbano.

Proceso de solicitud para el pago millonario y fecha límite

De acuerdo con la Oficina de Hochul, los Distritos de Conservación de Suelo y Agua de los Condados (County Soil and Water Conservation Districts) son los encargados de solicitar las subvenciones competitivas en nombre de los agricultores.

Los plazos establecidos por las autoridades indican que las solicitudes se reciben hasta el lunes 23 de noviembre de 2026 a las 17 hs.

La administración estatal señaló que la iniciativa forma parte del presupuesto del año fiscal 2027 para Nueva York, que asigna US$83 millones al EPF para programas agrícolas.

El presupuesto también incluye un aumento de US$1 millón para los Distritos de Conservación de Suelo y Agua, así como apoyo a la nueva Coalición de Finger Lakes Oriental para financiar cultivos de cobertura e infraestructura que reduzcan la erosión del suelo y la escorrentía en cuerpos de agua.

En sus nueve rondas anteriores, el programa CRF impactó de la siguiente manera, según las autoridades: