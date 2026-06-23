Buenas noticias en Nueva York: Hochul quiere traer los Juegos Olímpicos de Invierno 2042

La gobernadora Kathy Hochul impulsó la candidatura de Nueva York para organizar los Juegos Olímpicos de Invierno en 2042. El proyecto tiene la intención de combinar el entorno urbano de la Gran Manzana con Lake Placid para llevar a cabo el evento deportivo.

Nueva York apunta a los Juegos Olímpicos: el mensaje de Hochul

“La llama olímpica pertenece a Nueva York”, afirmó la mandataria estatal en un posteo de X. Según explicó, la iniciativa busca revivir el espíritu deportivo tras los recientes éxitos en la NBA y la organización de la Copa del Mundo.

El mensaje de Hochul sobre la candidatura de Nueva York para los Juegos Olímpicos de Invierno 2042 X Kathy Hochul

En ese sentido, Hochul formalizó el lunes la creación de un Comité Exploratorio encargado de evaluar la viabilidad de la propuesta. El equipo analizará si el estado puede albergar esta competencia internacional dentro de 16 años.

A su vez, la gobernadora destacó la inspiración que genera el modelo de Milán-Cortina realizado a principios de este año en Italia. Ese formato dividió las disciplinas de hielo en una metrópolis y las pruebas de montaña en una sede alpina.

El plan neoyorquino imitaría esa estructura con una distancia terrestre similar entre ambos puntos. La ciudad de Nueva York y Lake Placid quedarían conectadas por un trayecto vehicular de cuatro horas y media.

En qué consiste el modelo que quiere imitar Hochul en Nueva York

“Milán-Cortina demostró el inmenso potencial que supone celebrar unos Juegos Olímpicos en dos ciudades”, sostuvo la líder estatal. Esta oportunidad busca capitalizar las fortalezas de cada región.

Ashley Walden, máxima autoridad de la Autoridad de Desarrollo Regional Olímpico, presidirá el comité de ocho miembros. Según Gothamist, la directiva posee experiencia directa al gestionar las instalaciones que fueron sede en 1980.

El Comité Olímpico todavía no abrió los plazos de candidatura para los Juegos de Invierno de 2042 X Kathy Hochul

La estructura incluye representantes elegidos por los senadores Chuck Schumer y Kirsten Gillibrand y el asambleísta Robert Carroll. La vicealcaldesa de Nueva York, Julie Su, y la representante de Lake Placid, Jackie Kelly, integran el grupo principal.

El alcalde Zohran Mamdani también respaldó el trabajo de la vicealcaldesa Su para demostrar la capacidad organizativa de la metrópoli. El equipo municipal enfatizó la importancia de una planificación temprana para eventos de magnitud mundial.

Nueva York: alcance del plan y próximos pasos

El comité contará con subcomités que involucran a los sectores público y privado para abordar detalles complejos. Anthony Crowell y Robert Landau encabezan el equipo legal que evaluará los marcos normativos necesarios.

El anuncio de Mamdani y Hochul sobre el evento para ver la final en Nueva York

La actual formación del comité no implica la presentación formal de una candidatura ante los organismos internacionales. La oficina de la gobernadora aclara que el grupo realizará una evaluación a largo plazo antes de cualquier decisión final.

De hecho, el Comité Olímpico Internacional todavía mantiene cerrado el proceso de selección para la edición de 2042. Actualmente, el organismo negocia con Suiza la adjudicación para los Juegos de 2038.

En ese marco, el estado debe definir si la infraestructura permite cumplir con las exigencias del ente máximo del deporte mundial. Los representantes gubernamentales revisarán estas cuestiones antes de realizar una presentación formal.

Entre otras cosas, la evaluación determinará si los recursos actuales son suficientes para un desafío de tal escala. En caso de que el resultado sea positivo, la gobernadora considerará la posibilidad de avanzar en la candidatura.