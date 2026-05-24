Por qué el 2 de junio es una fecha clave en el programa preescolar de Mamdani en Nueva York

El alcalde Zohran Mamdani anunció este 18 de mayo que la ciudad de Nueva York abrirá el próximo 2 de junio las solicitudes para acceder al nuevo sistema gratuito 2-K. La administración también confirmó la ampliación del programa 3-K y un nuevo sistema de lista de espera para redistribuir cupos disponibles.

El 2 de junio comienza la inscripción gratuita del programa 2-K en Nueva York

El gobierno de Mamdani confirmó a través de un comunicado oficial que el 2 de junio comenzará oficialmente la inscripción para acceder a las primeras 2000 plazas gratuitas del programa 2-K en la historia de la Gran Manzana, cuyo período de solicitudes finalizará el 26 de junio.

Mamdani avanzó con una nueva etapa del plan para ampliar el acceso universal al cuidado y educación infantil en Nueva York Captura de Ciudad de Nueva York

Este es un nuevo sistema de educación y cuidado infantil para niños de dos años que comenzará a funcionar en otoño. El mandatario y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ya habían anunciado en enero una inversión destinada a ampliar el acceso universal a los programas 3-K, Pre-K y 2-K.

Ahora, el gobierno municipal avanzó con una nueva etapa del plan. Además, indicaron que el modelo principal de esta iniciativa funcionará con jornada completa y cobertura anual.

Cómo es la inscripción al programa 2-K de Mamdani en Nueva York

Según el sitio oficial de la ciudad de Nueva York, las familias deberán ingresar al mapa digital de proveedores para buscar opciones disponibles según el mes y año de nacimiento del niño. El sistema también permite filtrar programas gratuitos o de bajo costo y localizar centros cercanos al domicilio.

Posteriormente, los interesados deberán contactar directamente a los proveedores seleccionados para continuar con el proceso de inscripción. El programa 2-K formará parte de los servicios de educación temprana administrados por las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York mediante centros infantiles y redes de cuidado familiar.

Las vacantes gratuitas conocidas como “City Transitional seats” ofrecerán entre ocho y diez horas diarias de atención y educación. Los programas funcionarán de lunes a viernes, generalmente entre las 8 hs y las 18 hs.

El servicio también incluirá cobertura durante el verano. La prioridad de asignación dependerá de los ingresos y necesidades de cada familia.

La expansión del programa 3-K en Nueva York

Además de las novedades sobre la iniciativa 2-K, la Gran Manzana informó que duplicará la ampliación previamente anunciada del 3-K y alcanzará un total de 2000 nuevos lugares para niños de tres años en 56 códigos postales distribuidos en los cinco distritos.

Las familias de Nueva York podrán buscar vacantes mediante un mapa digital y contactar directamente a los centros disponibles Magnific

Según explicó Mamdani, el ejecutivo municipal asumió el compromiso de “arreglar” el sistema de cuidado infantil y construir una ciudad donde las familias puedan acceder a servicios “asequibles y de alta calidad”. También sostuvo que durante los últimos meses se abrieron nueve centros infantiles que permanecían vacíos y que se añadieron miles de vacantes en sectores donde existía mayor demanda.

La Alcaldía explicó que los lugares añadidos después del cierre del período de solicitudes del 24 de abril se asignarán mediante un nuevo sistema de lista de espera. Las familias podrán expresar interés en los establecimientos recientemente incorporados y acceder potencialmente a una oferta “más cercana a su domicilio” o vinculada a un programa preferido.

El mecanismo priorizará criterios como elección familiar, proximidad geográfica y preferencia para hermanos. Todas las familias que solicitaron cupos para 3-K recibieron una oferta el 19 de mayo, aunque el nuevo esquema permitirá modificar las opciones según disponibilidad.