Buenas noticias en Nueva York: la gobernadora Hochul firma aumentos salariales para docentes y beneficios en salud

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció la ratificación de un nuevo convenio laboral para los trabajadores del Sistema Universitario Estatal (SUNY, por sus siglas en inglés). El acuerdo tendrá una vigencia de cinco años y beneficiará a unos 42.000 docentes y empleados profesionales con aumentos salariales, mejoras en la cobertura de salud y nuevas licencias remuneradas.

Cómo serán los aumentos salariales para docentes del SUNY en Nueva York

Según informó la oficina de la gobernadora en un comunicado oficial, el convenio fue aprobado por el 98% de los afiliados que participaron de la votación de los Profesionales Universitarios Unidos (UUP, por sus siglas en inglés), el sindicato de educación superior más grande de Estados Unidos. El contrato permanecerá vigente hasta el 1° de julio de 2031.

El acuerdo establece incrementos salariales anuales durante los próximos cinco años. Las subas quedaron distribuidas de la siguiente manera:

4,5% durante el primer año

durante el primer año 4% el segundo

el segundo 3,5% el tercero

el tercero 3% el cuarto

el cuarto 3% el quinto

Además de esos incrementos generales, incorpora ajustes salariales vinculados a la ubicación del puesto de trabajo y otros pagos específicos para determinadas categorías dentro del sistema SUNY. Según la gobernación, estas medidas buscan ayudar a las universidades públicas a atraer y retener docentes y profesionales en un contexto de alta competencia por personal especializado.

Qué beneficios recibirán los trabajadores del SUNY por el nuevo convenio laboral

El convenio incorpora además cambios en las condiciones laborales que van más allá del salario. Entre las principales medidas se encuentran:

Acceso a 20 horas de licencia prenatal remunerada .

. Ampliación del límite de acumulación de días por enfermedad .

. Eliminación de determinados copagos dentro del seguro médico.

dentro del seguro médico. Incentivos para utilizar prestadores incluidos en la red del plan de salud.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció la ratificación de un nuevo convenio laboral para los trabajadores del sistema universitario público del Sistema Universitario Estatal Archivo

De acuerdo con el gobierno estatal, estas modificaciones permitirán reducir el costo de algunos servicios médicos y contribuirán a contener futuras subas en las primas del seguro para los empleados.

Qué dijo Hochul sobre el nuevo convenio del SUNY

Al anunciar la ratificación del acuerdo, Hochul aseguró que la medida representa una inversión en quienes sostienen el sistema universitario público del estado. “Este acuerdo invierte en los dedicados miembros de la UUP, reconoce sus contribuciones a SUNY y reafirma el compromiso de nuestra administración con la educación pública y con quienes hacen posible su funcionamiento”, afirmó la gobernadora.

Hochul agregó que fortalecer las condiciones laborales del personal universitario también contribuye a consolidar la calidad educativa de Nueva York Foto: Freepik

Hochul agregó que fortalecer las condiciones laborales del personal universitario también contribuye a consolidar la calidad educativa y la capacidad de las instituciones públicas para responder a las necesidades de los estudiantes.

Por su parte, el presidente del UUP, Frederick E. Kowal, sostuvo que el convenio reconoce el trabajo realizado por docentes, investigadores y personal administrativo. Por su parte, el rector del sistema SUNY, John B. King Jr., afirmó que la calidad académica de las universidades públicas depende del compromiso de quienes trabajan diariamente en sus campus.

El UUP representa a docentes, investigadores, profesionales de la salud y personal administrativo que desarrollan sus tareas en los campus del SUNY, una de las redes universitarias públicas más grandes de EE.UU.