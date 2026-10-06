Buenas noticias en NYC: Mamdani confirma una alianza con los sindicatos para agilizar contratación de personal

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció una nueva alianza con sindicatos para revitalizar el sistema de la función pública y acelerar la contratación de personal en la Gran Manzana. El comité se suma a otras iniciativas como los exámenes de servicio civil gratuitos para estudiantes de secundaria.

Confirmado por Mamdani: qué se sabe de la nueva alianza con los sindicatos

Mamdani anunció el convenio en compañía de la comisionada del Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad (DCAS, por sus siglas en inglés), Yume Kitasei, en una conferencia de prensa.

El proyecto consiste en un apartamento modelo de sostenibilidad diseñado para exhibir e integrar tecnologías de energía limpia en la vivienda pública nycmayorsoffice

Allí, confirmó la creación del Comité Asesor de Modernización del Servicio Civil para identificar soluciones internas y propuestas de reforma legislativa que eliminen trabas burocráticas.

“Debería ser fácil, rápido y justo encontrar un trabajo bien remunerado al servicio de la ciudad que llamamos hogar”, dijo Mamdani. “En esta histórica alianza con los líderes sindicales, nuestra administración prioriza las soluciones rápidas que agilizan la contratación en el gobierno municipal”.

El Comité Asesor de Modernización del Servicio Civil busca identificar soluciones internas ANGELA WEISS - AFP

El comité va a estar conformado por Kitasei, Henry Garrido y otros dirigentes como:

Julia Kerson (vicealcaldesa de Operaciones)

(vicealcaldesa de Operaciones) Renee Campion (comisionada de la Oficina de Relaciones Laborales - OLR)

(comisionada de la Oficina de Relaciones Laborales - OLR) Sherif Soliman (director de la Oficina de Gestión y Presupuesto - OMB)

(director de la Oficina de Gestión y Presupuesto - OMB) Steve Banks (asesor corporativo del Departamento Jurídico) y Ramzi Kassem (asesor principal)

(asesor corporativo del Departamento Jurídico) y (asesor principal) Erin Dalton (comisionada del Departamento de Servicios Sociales - DSS)

(comisionada del Departamento de Servicios Sociales - DSS) Dirigentes sindicales: Gloria Middleton, Joseph A. Colangelo, Anthony Wells y Benny Boscio Jr.

Cómo funciona el convenio con los sindicatos en la ciudad de Nueva York

El Comité Asesor de Modernización del Servicio Civil prevé cumplir con cuatro prioridades principales, organizadas de la siguiente manera:

Proceso rápido y de calidad: acelerar los tiempos de contratación manteniendo la integridad y la selección basada en méritos.

acelerar los tiempos de contratación manteniendo la integridad y la selección basada en méritos. Transparencia y confianza: diseñar un sistema justo, accesible y claro que atraiga a los mejores talentos.

diseñar un sistema justo, accesible y claro que atraiga a los mejores talentos. Rutas profesionales claras: facilitar el acceso al empleo municipal y el ascenso laboral.

facilitar el acceso al empleo municipal y el ascenso laboral. Tecnología moderna: implementar interfaces digitales adaptadas al siglo XXI para simplificar los trámites de los postulantes y las agencias.

Otras medidas implementadas por la administración Mamdani

La creación de este comité se suma a otras iniciativas dirigidas al personal municipal. En julio de este año, se anunciaron exámenes de servicio civil gratuitos para estudiantes de nivel secundario y personas que se presentan por primera vez.

Las evaluaciones de servicio civil son utilizadas para seleccionar candidatos para una amplia variedad de puestos dentro de la administración municipal Magnific

“Servir a Nueva York es el privilegio de toda una vida”, afirmó Mamdani en un comunicado.

Según informó la alcaldía, las tarifas de inscripción suelen variar según el examen y pueden representar un obstáculo para quienes buscan iniciar una carrera en el sector público.