Noticias de Nueva York, hoy: Mamdani anuncia la gratuidad de los exámenes de la función pública para ciertos perfiles

La administración del alcalde Zohran Mamdani busca ampliar el acceso a los empleos públicos en Nueva York. A partir de ahora, los estudiantes de secundaria y las personas que se presenten por primera vez a las evaluaciones podrán realizarlas sin abonar las tarifas habituales.

Qué cambia con los exámenes de la función pública en Nueva York

La iniciativa fue presentada junto al Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad de Nueva York (DCAS, por sus siglas en inglés), responsable de gestionar gran parte de los procesos de contratación del sector público municipal.

Según informó la alcaldía, la medida se suma a los beneficios que ya reciben veteranos, personas desempleadas y residentes que perciben asistencia pública. “Servir a Nueva York es el privilegio de toda una vida”, afirmó Mamdani en un comunicado. El alcalde sostuvo que eliminar este costo permitirá que más residentes tengan oportunidades de incorporarse al gobierno local.

Además, las autoridades destacaron que las tarifas de inscripción suelen variar según el examen y pueden representar un obstáculo para quienes buscan iniciar una carrera en el sector público.

Para qué sirven los exámenes de servicio civil en Nueva York

Las evaluaciones de servicio civil son utilizadas para seleccionar candidatos para una amplia variedad de puestos dentro de la administración municipal.

De acuerdo con el DCAS, cerca del 80% de los empleos públicos de la ciudad requieren aprobar una de estas pruebas, que permiten medir conocimientos, habilidades y requisitos específicos para cada función.

Las oportunidades laborales abarcan áreas muy diversas, entre ellas:

Trabajadores sociales

Ingenieros

Inspectores

Guardabosques

Operadores de puentes

Terapeutas físicos

Personal administrativo

Científicos y especialistas técnicos

Cada año, la ciudad organiza alrededor de 175 convocatorias y recibe más de 110.000 postulaciones.

Las oportunidades laborales abarcan áreas muy diversas (AP foto/Lynne Sladky) Lynne Sladky - AP

Quiénes podrán rendir gratis los exámenes de la función pública en Nueva York

La exención fue establecida mediante la Ley Local 57 de 2025 y puede solicitarse a través del sistema de postulaciones OASys 2.0. En el caso de quienes se presenten por primera vez, la elegibilidad será verificada automáticamente por el sistema. Los estudiantes de secundaria deberán acreditar su inscripción vigente en una institución educativa de la ciudad para acceder al beneficio.

Las autoridades señalaron que la iniciativa busca ampliar la diversidad de candidatos y facilitar el ingreso de nuevos talentos a la administración pública municipal.

Nueva York también publicó el calendario de exámenes para 2027

Junto con el anuncio, la ciudad difundió el cronograma correspondiente al año fiscal 2027. El calendario incluye 149 convocatorias para cargos vinculados con seguridad pública, salud, ingeniería, administración y otros servicios esenciales.

Las evaluaciones de servicio civil son utilizadas para seleccionar candidatos para una amplia variedad de puestos Freepik / Uscis

Según la información oficial, el 72% de las pruebas estará abierto al público general que cumpla los requisitos establecidos, mientras que el resto estará destinado a promociones internas de empleados municipales.

Además, los avisos oficiales podrán consultarse en más de 190 idiomas, aunque las evaluaciones continuarán realizándose exclusivamente en inglés.