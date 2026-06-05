Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 6 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 6 de junio la temperatura rondará entre 58 y 76 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 53%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 12 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 8 a 12 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 53%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para el fin de semana en Buffalo, New York
El sábado 6 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 81%.
El domingo 7 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
LA NACION
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