Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 6 de junio la temperatura rondará entre 58 y 76 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 53%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 12 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 8 a 12 mph, Suroeste

: 8 a 12 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 53%

: 53% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Buffalo, New York

El sábado 6 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 53%.

: 53%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 81%.

El domingo 7 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.