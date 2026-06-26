Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 27 de junio la temperatura rondará entre 60 y 77 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de chubascos y luego parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 24%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 5 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de chubascos y luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 1 a 5 mph, Noreste

: 1 a 5 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 24%

: 24% Pronóstico: ligera probabilidad de chubascos y luego parcialmente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Buffalo, New York

El sábado 27 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El domingo 28 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 3 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.