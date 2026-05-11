Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de mayo

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el lunes 11 de mayo la temperatura rondará entre 37 y 56 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 21%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 9 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 5 a 9 mph, Noroeste

: 5 a 9 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 21%

: 21% Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El lunes 11 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El martes 12 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: heladas aisladas y luego soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 79%.

El miércoles 13 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.

El jueves 14 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.

El viernes 15 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El sábado 16 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.

El domingo 17 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.