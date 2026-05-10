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Actualizaciones recientes de la vivienda asequible en Nueva York y los anuncios de Hochul en mayo 2026

Nuevas medidas estatales marcan el rumbo de la política habitacional en territorio neoyorquino

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La oficina de la gobernadora Kathy Hochul anunció el inicio del proyecto Westchester Crossing en Nueva York / Instagram @govkathyhochul
La oficina de la gobernadora Kathy Hochul anunció el inicio del proyecto Westchester Crossing en Nueva York / Instagram @govkathyhochulMike Groll

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dio a conocer en mayo de 2026 una serie de acciones enfocadas en ampliar el acceso a viviendas asequibles en el estado. Los anuncios forman parte de una estrategia de largo plazo que busca aumentar la oferta habitacional con inversión pública, colaboración comunitaria y desarrollo de terrenos estatales.

Hochul tiene planes de vivienda para Nueva York y esto anunció para mayo

  • La mandataria informó que el programa habitacional a cinco años New York State Homes and Community Renewal ya muestra avances significativos, según un comunicado.
  • Durante el año fiscal 2025-2026 se lograron más de 22.000 viviendas asequibles creadas o preservadas. En tanto que el plan quinquenal contempla una inversión que busca impulsar construcción nueva y rehabilitación de inmuebles existentes.
Kathy Hochul tiene un plan de cinco años para aumentar la vivienda asequible en Nueva York
Kathy Hochul tiene un plan de cinco años para aumentar la vivienda asequible en Nueva Yorkflickr Hochul

Las autoridades afirman que este modelo combina financiamiento público, incentivos para desarrolladores y colaboración con autoridades locales. El programa financiará la creación o preservación de más de 81.000 viviendas asequibles durante los primeros cuatro años del plan de vivienda de la gobernadora. Según el documento, se pretende alcanzar la meta de 100 mil hogares “antes de lo previsto”.

Proyecto Aqueduct en Nueva York con participación comunitaria

La administración estatal anunció también el inicio de un proceso de consulta pública para rediseñar un terreno de aproximadamente 40 hectáreas (100 acres) de propiedad estatal en Queens.

Este espacio corresponde al sitio del Aqueduct Racetrack, que forma parte de una estrategia para aprovechar suelo público en proyectos de desarrollo urbano.

Conseguir viviendas asequibles en Nueva York es cada vez más complicado
Conseguir viviendas asequibles en Nueva York es cada vez más complicado nyc.gov

De acuerdo con un comunicado, el plan incluirá sesiones comunitarias y recopilación de propuestas para definir el uso del terreno. Los talleres se realizarán los próximos 12 y 14 de mayo, y cualquier ciudadano puede asistir.

Este proceso busca integrar vivienda accesible, infraestructura y servicios, con base en las necesidades locales en el sitio completo, que supera las 68 hectáreas (170 acres).

Mientras trabajamos para abordar la crisis de vivienda de Nueva York y crear comunidades más dinámicas e inclusivas, es fundamental que aprovechemos al máximo los terrenos de propiedad estatal”, declaró Hochul.

El programa de viviendas asequibles en la ciudad de Nueva York incluye a los cinco condados
El programa de viviendas asequibles en la ciudad de Nueva York incluye a los cinco condadosPexels / Quintin Gellar

Hochul busca generar más viviendas en Nueva York

Adicionalmente, en un mensaje difundido en su cuenta de X este 5 de mayo, la gobernadora reafirmó que el objetivo central de su administración consiste en aumentar la oferta de vivienda en todo el estado.

La publicación destaca que las políticas recientes buscan acelerar la construcción y garantizar acceso a opciones habitacionales para más residentes, en respuesta a la alta demanda y los costos elevados del mercado inmobiliario.

Kathy Hochul anunció la importancia de la vivienda asequible en sus redes sociales
Kathy Hochul anunció la importancia de la vivienda asequible en sus redes sociales@GovKathyHochul

“Este nuevo desarrollo en Menands es una prueba: La vivienda asequible puede transformar vidas. Nueva York ha logrado un progreso histórico hacia la construcción de la vivienda que nuestras comunidades necesitan, pero necesitamos hacer más”, dijo sobre el desarrollo que impulsó en esa región.

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