Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de mayo

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el miércoles 20 de mayo la temperatura rondará entre 46 y 72 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 54%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 9 mph, Suroeste

: 9 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 54%

: 54% Pronóstico: probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El miércoles 20 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 54%.

: 54%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 19%.

El jueves 21 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 22 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 68%.

El sábado 23 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación : 66%.

: 66%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.

El domingo 24 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.

Memorial Day 25 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El martes 26 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.