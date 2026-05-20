Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el miércoles 20 de mayo la temperatura rondará entre 46 y 72 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 54%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 9 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 9 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 54%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El miércoles 20 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 54%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 19%.
El jueves 21 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El viernes 22 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 68%.
El sábado 23 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 66%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.
El domingo 24 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.
Memorial Day 25 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El martes 26 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
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