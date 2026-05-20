Contra la ley: denuncian nuevos arrestos en los tribunales de inmigración en Nueva York

La organización Legal Assistance Group de Nueva York (Nylag) informó que un inmigrante de 21 años fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en un tribunal de Manhattan. La detención ocurrió poco después de que un juez federal restringiera este tipo de procedimientos en sedes judiciales de la ciudad.

El arresto en un tribunal de Nueva York tras el fallo que prohíbe operativos del ICE

De acuerdo con la denuncia de Nylag, un joven de 21 años identificado como Alexander fue arrestado en el edificio de 26 Federal Plaza, apenas horas después de la entrada en vigor de la orden judicial. Según informó la organización civil, los agentes del ICE realizaron la detención dentro de los pasillos del tribunal de inmigración el 19 de mayo.

Denuncian que un inmigrante de 21 años fue detenido un tribunal en Manhattan Olga Fedorova - FR172242 AP

“No nos sorprende que el ICE haya mantenido su presencia en el número 26 de Federal Plaza a pesar del fallo emitido ayer por el juez Castel”, dijo Benjamin Remy, abogado coordinador sénior de la Unidad de Protección de Inmigrantes del Nylag, en un comunicado.

El grupo legal anunció que impulsará una petición de habeas corpus junto con la Universidad de Nueva York para solicitar la liberación del migrante detenido. Según Remy, durante el último año los abogados de la organización asistieron a personas detenidas en las cortes migratorias y acompañaron presentaciones judiciales contra los arrestos.

La Nylag también informó que analiza si la detención registrada en Federal Plaza encuadra dentro de las excepciones permitidas por el fallo emitido el 18 de mayo por P. Kevin Castel. Abogados y organizaciones de defensa de inmigrantes afirmaron que el ICE mantuvo presencia en los tribunales de Manhattan pese a la orden judicial.

Qué establece el fallo judicial sobre los operativos del ICE en los tribunales de Manhattan

La decisión judicial del 18 de mayo prohíbe los arrestos migratorios de rutina en tres sedes federales específicas:

26 Federal Plaza

201 Varick Street

290 Broadway

Castel sostuvo que las personas "no deben exponerse a una detención por asistir a una audiencia exigida por las leyes migratorias de EE.UU.“. El magistrado también señaló que el gobierno federal modificó argumentos utilizados previamente para justificar las detenciones, situación que llevó al tribunal a reconsiderar decisiones anteriores sobre la política de arrestos.

El ICE solo puede actuar en tribunales bajo excepciones específicas

La orden judicial no impide todas las intervenciones del ICE en los tribunales. El fallo mantiene excepciones vinculadas a amenazas inmediatas contra la seguridad pública, riesgos de violencia o situaciones de persecución activa.

El juez federal P. Kevin Castel emitió la orden que impide a los agentes del ICE realizar arrestos rutinarios en tres sedes judiciales de Manhattan Foto de ICE

El juez indicó además que los agentes federales conservan facultades para realizar arrestos fuera de los edificios judiciales. Otra parte de la resolución suspendió una política aplicada por la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), que permitía cerrar expedientes de forma oral y acelerada, lo que facilitaba detenciones inmediatas al salir de la sala, según consignó The Associated Press.

El fallo surgió tras una demanda federal presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU, por sus siglas en inglés), la organización comunitaria Make the Road NY, African Communities Together y The Door, entre otras entidades que cuestionan las políticas de arrestos en tribunales.