Buenas noticias en NYC: Mamdani anuncia servicio de ferry personalizado para el Mundial 2026 por US$12

Zohran Mamdani y la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York (Nycedc, por sus siglas en inglés) anunciaron el nuevo calendario de verano del ferry. El alcalde busca expandir la red de transporte por agua ante la llegada de miles de turistas por el Mundial 2026.

NYC Ferry 2026: cuántas rutas, embarcaciones y paradas tendrá el sistema en verano

El sistema de ferry de la ciudad de Nueva York abarca una extensión de 70 millas (casi 130 kilómetros) a través de las aguas de la región, según explicó la oficina del alcalde Mamdani. La flota está compuesta por 38 embarcaciones que realizan paradas en 25 puntos en un total de seis rutas.

Las nuevas embarcaciones tendrán un diseño especial por la Copa del Mundo 2026 Oficina del alcalde Mamdani

La planificación para el período de verano incluye más viajes durante los fines de semana, con el objetivo de disminuir los tiempos de espera de los usuarios. Asimismo, se utilizarán embarcaciones más grandes en las rutas de mayor demanda y en los horarios de mayor demanda.

Mundial 2026 en Nueva York: los nuevos diseños de NYC Ferry para los cinco distritos

La alcaldía presentó cinco embarcaciones del ferry de NYC con diseños en su exterior que rinden homenaje a la identidad de cada distrito de la ciudad. Estas naves presentan una decoración inspirada en el Mundial 2026 y permanecerán en servicio desde esta semana hasta el cierre de la temporada.

“El mundo viene a la ciudad de Nueva York, y la ciudad de Nueva York está preparada”, aseguró Mamdani en un comunicado oficial. “Invertimos en la infraestructura que mantiene el movimiento de la ciudad: nuevos carriles de autobuses, calles más seguras y ahora el servicio de ferry más abundante en la historia”, añadió.

“Ya sea que se dirija a un partido de la Copa del Mundo, a una fiesta de barrio o a una de nuestras playas de clase mundial, el ferry de NYC lo llevará allí con rapidez, seguridad y estilo durante todo el verano”, explicó el mandatario.

Por su parte, la vicealcaldesa de Justicia Económica, Julie Su, manifestó: “Ponemos más embarcaciones en el agua porque la demanda de este verano lo requiere. Más servicio significa más neoyorquinos en movimiento, más visitantes explorando y más actividad de la economía”.

Rockaway Rocket y Rockaway Reserve: precios, fechas y rutas hacia las playas de Nueva York

El esquema de 2026 incluye el regreso de las opciones de transporte hacia las costas bajo los nombres de Rockaway Rocket y Rockaway Reserve. A partir del 23 de mayo, los pasajeros tendrán la posibilidad de adquirir boletos para la reserva de asientos para salidas desde el muelle 11, en Wall Street, y desde Rockaway. El precio de estos tickets es de 12 dólares por persona.

El servicio denominado Rockaway Rocket ofrece un trayecto sin escalas desde Long Island City y Greenpoint hacia la playa. Esta modalidad comenzará a operar a principios del mes de julio y funcionará hasta el Día del Trabajo.

En 2025, este sistema vendió 30.000 boletos y generó más de US$360 mil para el sistema de ferry de la ciudad. En tanto, el Rockaway Rocket vendió más de 17.000 pasajes, con más de US$200 mil en ingresos adicionales.

El precio de un boleto para el servicio Rockaway Rocket y el Rockaway Reserve es de 12 dólares por persona Nyc

Mundial 2026 en NYC: qué obras de movilidad acompañan la ampliación del ferry

La ampliación del servicio de ferry coincide con los preparativos de la ciudad ante el flujo de visitantes por el Mundial 2026, el fin de semana del 4 de Julio y el evento Sail4th 250.

La administración de Mamdani realiza de forma paralela el rediseño de calles para optimizar el acceso de bicicletas y peatones en las cercanías del Puente de Brooklyn. Asimismo, también avanzan las obras para la creación de un carril exclusivo para autobuses entre Queens y el Aeropuerto LaGuardia.