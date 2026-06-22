LA NACION

Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de junio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 22 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de junio
Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de junio Shutterstock

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el lunes 22 de junio la temperatura rondará entre 56 y 69 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos.

La probabilidad de precipitación de 76%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 7 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos.

El tiempo en la noche en Buffalo

  • Velocidad y dirección del viento: 3 a 7 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 76%
  • Pronóstico: chubascos

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El lunes 22 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos. Probabilidad de precipitación: 76%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.

El martes 23 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 24 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.

El jueves 25 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 47%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.

El viernes 26 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 39%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 29%.

El sábado 27 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 22%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.

El domingo 28 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
LA NACION
Más leídas
  1. El secreto que muchas alumnas escondían detrás de sus faltas
    1

    “El agua era un lujo y la menstruación un secreto”

  2. Hallaron un avión abandonado en una zona rural e investigan si fue usado para traficar droga
    2

    Hallaron un avión abandonado en una zona rural del norte de Santa Fe y buscan corroborar si fue usado para traficar droga

  3. Las razones por las que los bancos bajan las tasas y el impacto que puede tener en los precios de las propiedades
    3

    Créditos hipotecarios: las razones por las que los bancos bajan las tasas y el impacto que puede tener en los precios de las propiedades

  4. Así es el increíble estadio construido por un magnate donde Argentina jugará contra Austria
    4

    Jerry World, el universo soñado por un magnate que recibirá a Argentina contra Austria