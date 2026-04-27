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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de abril
Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de abril Shutterstock

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el lunes 27 de abril la temperatura rondará entre 49 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 6 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 6 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El lunes 27 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El martes 28 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 64%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 39%.

El miércoles 29 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 32%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 69%.

El jueves 30 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 24%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 24%.

El viernes 1 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 44%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 23%.

El sábado 2 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 30%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 26%.

El domingo 3 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
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