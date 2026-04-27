Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el lunes 27 de abril la temperatura rondará entre 49 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 6 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 6 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El lunes 27 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El martes 28 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 64%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 39%.
El miércoles 29 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 69%.
El jueves 30 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 24%.
El viernes 1 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 44%.
- A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 23%.
El sábado 2 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 30%.
- A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 26%.
El domingo 3 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
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