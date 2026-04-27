Hochul anuncia obras millonarias en Nueva York: reemplazo de puentes y cortes nocturnos en la I-81

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, anunció una inversión de US$30 millones para la construcción de carreteras y puentes en el norte del estado. El objetivo es mejorar la seguridad y la movilidad en rutas clave.

Qué se sabe de la inversión millonaria de Hochul en NY

La administración Hochul anunció la noticia a través de un comunicado de prensa. Allí confirmó el inicio de tres proyectos en tres condados del norte de Nueva York.

Los proyectos reemplazarán puentes antiguos y repavimentarán carreteras en los condados de Franklin, Onondaga y Niagara X/@travolax

“Ahora que el invierno ha amainado en el norte del estado de Nueva York, avanzamos a toda velocidad con inversiones vitales que ayudarán a reconstruir nuestra infraestructura y reconectar a las comunidades”, dijo la gobernadora.

Las obras contemplan el reemplazo de puentes antiguos, la repavimentación de carreteras y otras mejoras en las autopistas de Franklin, Onondaga y Niagara.

Cuáles son los tres proyectos impulsados por Hochul

La iniciativa central se enfoca en tres áreas principales del norte del Empire State, según consignó el sitio web de la gobernación:

Sustitución de tres puentes en la Ruta 11 de EE.UU.

Con una inversión de US$10 millones, se prevé reemplazar tres puentes existentes en la Ruta 11 del condado de Franklin, construidos en 1928.

El propósito de las obras es mejorar el tránsito en la autopista, que conecta las comunidades de Potsdam, Malone y Plattsburgh.

Los puentes que serán reemplazados son:

Ruta 11 de EE.UU. sobre el río Little Salmon, municipio de Moira/pueblo de Brushton : se construirá un puente de vigas múltiples de 27 metros de longitud.

: se construirá un múltiples de 27 metros de longitud. Ruta 11 de EE.UU. sobre Lawrence Brook, municipio de Moira : se prevé fabricar un puente de vigas múltiples de 23 metros de longitud.

: se prevé fabricar un múltiples de 23 metros de longitud. Ruta 11 de EE.UU. sobre el arroyo Farrington, municipio de Moira : se montará un puente de vigas múltiples de 18 metros de longitud.

Rehabilitación de Transit Road en el condado de Niagara

Este proyecto de US$8.92 millones abarca la Ruta Estatal 78 desde la línea sur de la ciudad de Lockport hasta el condado de Niagara.

Las obras incluyen:

Mejoras en el drenaje y nueva señalización.

Fresado y reasfaltado completo de la carretera.

Instalación de una rampa de acera que cumple con la normativa ADA frente al Children’s Memorial Park en Lockport.

De igual modo, se espera un proyecto separado de US$4.35 millones para rehabilitar Transit Road y la Ruta Estatal 31, que comenzará a finales de este verano boreal.

Reasfaltado de la Interestatal 81 en el condado de Onondaga

Se prevé renovar casi 20 millas de carril desde el límite de la ciudad de Syracuse hasta Mattydale. El presupuesto total del proyecto es de US$11,2 millones e incluye:

Eliminar cuatro pulgadas de pavimento desgastado y sustituirlas por una nueva capa de mezcla asfáltica en caliente.

y sustituirlas por una nueva capa de mezcla asfáltica en caliente. Intervenciones en las rampas de Hiawatha Boulevard, 7th North Street y la conexión con la autopista estatal (Thruway).

Para reducir el tráfico en las calles, las operaciones de pavimentación se realizarán de noche por lo que habrá cortes, según consignó la gobernación.

Cuándo iniciarán los proyectos en Nueva York

Las construcciones cuentan con diferentes cronogramas de inicio. En principio, los tres puentes en la Ruta 11 del condado de Franklin se dividirán en dos años:

El puente sobre el río Little Salmon se construirá en 2026.

se construirá en Los puentes sobre Lawrence Brook y Farrington Brook están programados para ser construidos en 2027.

El puente sobre el río Little Salmon se construirá este año Google Maps

Para los proyectos en el condado de Niagara, ya se han realizado parches preventivos de baches antes del reasfaltado completo. Por tanto, se espera que termine para fines de 2026.

Entretanto, para la renovación de la Interestatal 81, el proyecto ya comenzó y se prevé que las obras concluyan este mismo otoño.