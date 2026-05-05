Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de mayo

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el martes 5 de mayo la temperatura rondará entre 47 y 60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 56%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 13 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probables chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 13 mph, Suroeste

: 13 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 56%

: 56% Pronóstico: probables chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El martes 5 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 56%.

: 56%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 53%.

El miércoles 6 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: lluvia ligera y luego probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 87%.

: 87%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 46%.

El jueves 7 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 29%.

El viernes 8 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 26%.

El sábado 9 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 38%.

El domingo 10 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 32%.

El lunes 11 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 32%.