El pedido de los jugadores de fútbol a Mamdani: luces encendidas hasta la medianoche en los parques de NYC

Los organizadores de las ligas de fútbol de la ciudad de Nueva York pidieron al alcalde Zohran Mamdani que extienda el horario de las luces en los parques más allá de las 22 hs (hora local). El objetivo de la medida es mitigar la escasez de espacios para eventos deportivos, que empeoró con una nueva regla de emergencia emitida en función de la celebración del Mundial 2026. A causa del pasado que une al político demócrata con el deporte, los representantes esperan que apoye su iniciativa.

Fútbol en NYC: el reclamo para extender la iluminación de parques

Tanto jugadores como organizadores de ligas de fútbol en Nueva York presionan al Departamento de Parques para que mantenga las luces de los campos encendidas hasta la medianoche. Actualmente, el horario de finalización estándar es a las 22 hs.

Tarek Pertew, cofundador del grupo NYC Footy, aumentó la presión sobre el alcalde Mamdani para que extienda el horario de encendido de las luces en los parques NYC Footy

En diálogo con Gothamist, Tarek Pertew, cofundador del grupo NYC Footy -que cuenta con 60.000 miembros-, manifestó su intención de avanzar con el pedido formal. “Creo que cada hora cuenta. Jugamos hasta la medianoche”, sostuvo.

La demanda se basa en la escasez crítica de recintos para practicar deporte. A poco más de un mes del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, el fútbol aumentó su popularidad en los cinco distritos, según afirmaron los organizadores.

A su vez, una nueva regla de emergencia, emitida a mediados de mayo, bloquea los permisos para nuevos eventos del 11 de junio al 19 de julio, el período establecido para la celebración del certamen internacional. De acuerdo con los aficionados al fútbol, esta medida profundizó la escasez de lugares para practicar el deporte.

El pedido de los jugadores de fútbol de NYC al alcalde Mamdani

Qué reclaman las ligas de fútbol de Nueva York al alcalde Zohran Mamdani

El 21 de abril, Pertew instó a los miembros de la liga a presionar al Departamento de Parques para que negociara la ampliación del horario de iluminación. Desde su lugar, el portavoz de la agencia, Gregg McQueen, aseguró que está dispuesto a reunirse con los representantes para trabajar en la instalación de nuevas luminarias.

“Estamos de acuerdo en que ampliar la iluminación del campo es esencial y esperamos continuar nuestras conversaciones con NYC Footy”, indicó en un comunicado.

En su sitio web oficial, Footy NYC publicó un mensaje en el que reparó en la dificultad para acceder a campos de fútbol en la ciudad. “La ciudad ha invertido muy poco en la iluminación de los campos. La consecuencia es simple: cuando se pone el sol, el juego se detiene”, escribieron los directivos de la liga.

Los organizadores y jugadores de fútbol afirman que hay una escasez de lugares para practicar el deporte en NYC NYC Footy

En esa línea, resaltaron la importancia del deporte para los neoyorquinos y las familias de los distritos. “Para los adultos que trabajan, las familias y cualquier persona que no pueda estar en un campo a mediodía, esto no es una molestia menor. Es una barrera directa para construir rutinas físicas, mentales y sociales saludables a través del deporte”, expresaron.

Además, señalaron que no hay un campo con iluminación entre Chinatown y Harlem en el lado este de Manhattan, y agregaron que solo existe uno en el lado oeste.

Zohran Mamdani y su vínculo con el fútbol recreativo en Nueva York

En reiteradas ocasiones, el alcalde demócrata socialista remarcó su conexión con el fútbol, clave para su integración en la sociedad neoyorquina a su llegada al país norteamericano. Nacido en Kampala, Uganda, su arribo a Nueva York fue complicado en primera instancia, pero encontró en el deporte una posibilidad para hacer amigos y formar parte de un grupo.

Zohran Mamdani mostró en reiteradas ocasiones una conexión con el fútbol en NYC Captura de video

Además de jugar durante su adolescencia en ligas universitarias y con amigos, el alcalde se mostró en varios anuncios políticos junto con una pelota de fútbol. Recientemente, pidió a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) que rebaje el precio de las entradas para los fanáticos con un video en el que apareció en un campo local.

Según afirmó Pertew, Mamdani participó de la liga que dirige durante 15 temporadas, y es este motivo el que aumenta sus esperanzas de conseguir la extensión del horario de encendido de las luces. “Conoce el problema de la accesibilidad. Sabe lo importante que es esto para los neoyorquinos”, comentó.

Por su parte, McQueen adelantó que la administración trabaja en proyectos para iluminar 15 campos deportivos adicionales en la jurisdicción.