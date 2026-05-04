Hochul celebra un nuevo récord para Nueva York que coloca al estado como líder en turismo

La oficina de la gobernadora Kathy Hochul anunció un récord histórico de visitas en las sedes de la Autoridad Olímpica de Nueva York, con 1,2 millones de asistentes durante el periodo fiscal 2025-2026. Según el comunicado, el éxito fue impulsado por una fuerte demanda en deportes de invierno y la organización de prestigiosas competencias internacionales. Además, este hito tuvo un importante impacto económico en la jurisdicción durante el período mencionado.

Récord turístico en sedes olímpicas de Nueva York: cifras oficiales del gobierno de Hochul

A través de un comunicado de prensa, la gobernadora Hochul compartió las cifras del período fiscal 2025-2026 que marcan un nuevo récord en materia de turismo para Nueva York. En su mensaje, las autoridades destacaron que el hito refleja el crecimiento sostenido de las sedes de la Autoridad Olímpica, impulsado por una gran afluencia de visitantes durante el invierno.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, remarcó la importancia de las sedes olímpicas para el turismo en el estado @GovKathyHochul

“Las principales sedes olímpicas de Nueva York no solo son un pilar fundamental de nuestra economía turística, sino también un centro de excelencia deportiva aquí mismo, en el estado de Nueva York”, expresó en primer lugar la gobernadora demócrata.

En esa línea, luego se refirió a la importancia de los recintos deportivos. “Las sedes olímpicas del estado atraen a visitantes y atletas de todo el mundo, y mantenemos nuestro compromiso de impulsar las economías regionales, al tiempo que apoyamos a la próxima generación de atletas de élite", completó.

La mayoría de las visitas se produjeron durante los meses de mayor afluencia invernal. Esto se debe, según la administración Hochul, a unas condiciones favorables, una mayor capacidad de producción de nieve artificial y “un completo calendario de eventos y competiciones”.

El juego de Kathy Hochul con palabras relacionadas a Nueva York y la política

Qué datos incluye el récord de visitas en instalaciones olímpicas de Nueva York

En el comunicado de prensa, la oficina de Hochul remarcó los siguientes impactos del logro en turismo:

Récord en deportes de invierno: se registraron 764.453 visitas de esquiadores , lo que representa un aumento del 9% en comparación con la temporada anterior. Las montañas Whiteface (250.225), Gore (261.053) y Belleayre (253.175) alcanzaron cifras sin precedentes.

se registraron , lo que representa un aumento del 9% en comparación con la temporada anterior. Las montañas Whiteface (250.225), Gore (261.053) y Belleayre (253.175) alcanzaron cifras sin precedentes. Eventos de talla mundial: el crecimiento fue impulsado por competencias internacionales de alto perfil, como la Copa del Mundo de Ciclismo de Montaña UCI (más de 17.400 asistentes), con la participación de 381 atletas de más de 30 países, y las finales de la Copa del Mundo de Esquí de Fondo de la FIS (más de 35.600 asistentes), con 203 atletas de 22 naciones.

el crecimiento fue impulsado por competencias internacionales de alto perfil, como la (más de 17.400 asistentes), con la participación de 381 atletas de más de 30 países, y las (más de 35.600 asistentes), con 203 atletas de 22 naciones. Centro de entrenamiento en las sedes: del equipo de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, 14 miembros son oriundos del estado.

Katy Hochul, gobernadora de Nueva York, enfatizó la importancia de los deportes de invierno para el turismo Mike Groll - Office of the Governor

Impacto económico del turismo en Adirondack y Catskill tras el récord de visitantes

El auge del turismo generó beneficios significativos para las regiones de Adirondack y Catskill, según el anuncio. La gobernadora remarcó que esta afluencia de visitantes "beneficia a las empresas locales, las oportunidades laborales y las estancias prolongadas“.

Según datos proporcionados por las Oficinas Regionales de Turismo Sostenible, el gasto de los visitantes que pernoctaron en el condado de Essex aumentó en aproximadamente US$ 6,4 millones entre los años fiscales 2026 y 2025.

Dan Kelleher, presidente y director ejecutivo de la Oficina Regional de Turismo Sostenible, agradeció a la gobernadora por su trabajo en esta área. “Durante el último año, nuestra región ha registrado niveles récord de visitantes, lo que ha beneficiado a nuestros pequeños negocios y comunidades locales”, sostuvo.

El éxito del estado en el turismo se atribuye a las inversiones continuas del gobierno para modernizar las sedes. Esto permite que funcionen como destinos recreativos y deportivos durante todo el año, y no solo en invierno.