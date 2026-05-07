Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de mayo

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el jueves 7 de mayo la temperatura rondará entre 38 y 52 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 14%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 2 a 7 mph, Oeste

: 2 a 7 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 14%

: 14% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El jueves 7 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 57%.

El viernes 8 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 26%.

El sábado 9 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 38%.

El domingo 10 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 32%.

El lunes 11 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El martes 12 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 37%.

El miércoles 13 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 42%.