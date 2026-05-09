Multas en Nueva York: cómo acceder a los planes de pago por infracciones de estacionamiento y cámaras

En la ciudad de Nueva York, los conductores pueden adherirse a planes de pago para multas de estacionamiento y cámaras que permiten saldar deudas en cuotas en lugar de hacerlo en un solo desembolso. Este mecanismo busca facilitar el cumplimiento y evitar medidas coercitivas, como la colocación de cepos o el remolque del vehículo.

Planes de pago del DOF en Nueva York: cómo funcionan las cuotas para multas

Los planes de pago permiten dividir el monto total adeudado en cuotas mensuales. Aunque esta opción reduce la carga inmediata, el total final aumenta porque los intereses continúan acumulándose hasta cancelar la deuda. El titular puede cubrir el saldo en cualquier momento para reducir los intereses acumulados, según detalla el sitio oficial nyc.gov.

Se debe incluir toda la deuda, aceptar el compromiso total y resolver disputas antes de adherir Magnific

Requisitos del plan estándar del DOF: condiciones para financiar multas en NYC

El esquema estándar está disponible para la mayoría de los conductores de la ciudad de Nueva York, siempre que el vehículo no haya sido inmovilizado ni remolcado y que no exista incumplimiento en los últimos 12 meses. Para acceder, se deben cumplir estos requisitos:

Ser el propietario registrado del vehículo , su agente designado o un arrendatario responsable de las infracciones.

, su agente designado o un arrendatario responsable de las infracciones. Incluir todas las deudas pendientes .

. Comprometerse a pagar el total .

. Resolver cualquier impugnación antes de iniciar el contrato.

Las condiciones del régimen varían según el monto:

Para multas entre US$50 y US$500 , se debe efectuar un anticipo mínimo del 50% y el saldo debe cancelarse en un plazo máximo de 30 días.

, se debe efectuar un anticipo mínimo del 50% y el saldo debe cancelarse en un plazo máximo de 30 días. En los casos en que el importe se ubique entre US$501 y US$1000 , también se exige un pago inicial del 50%, pero el plazo se extiende hasta 12 meses, con cuotas mensuales mínimas de US$50.

, también se exige un pago inicial del 50%, pero el plazo se extiende hasta 12 meses, con cuotas mensuales mínimas de US$50. Cuando el valor total supera los US$1000, el adelanto requerido desciende al 25% del total, con la posibilidad de financiar el resto en un período de hasta 12 meses y desembolsos mensuales no inferiores a US$50.

Opciones del DOF para ingresos bajos y dificultades económicas en Nueva York

El DOF ofrece alternativas específicas para quienes cumplen determinados criterios económicos o atraviesan situaciones particulares. Por un lado, la modalidad para ingresos moderados está dirigida a conductores que perciban hasta US$86.400. Este esquema exige un anticipo mínimo del 15%.

Por el otro, la alternativa para personas con dificultades económicas está disponible para quienes se encuentran desempleadas o afectadas por desastres naturales, así como para pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro. A diferencia del anterior, este esquema reduce la exigencia inicial a un 5% de la cuantía. Ambos planes comparten una misma estructura de financiamiento:

Para obligaciones entre US$350 y US$500, el plazo máximo de pago es de seis meses.

Cuando la deuda se ubica entre US$501 y US$1000, el saldo puede financiarse en hasta 12 meses.

En importes superiores a US$1000, el plazo se extiende hasta 18 meses en la alternativa para ingresos moderados y hasta 24 meses por dificultades económicas.

Cómo registrarse online en el DOF para financiar multas en Nueva York

La inscripción se realiza a través de los servicios electrónicos del Departamento de Finanzas (DOF, por sus siglas en inglés). Para completar el proceso, el usuario debe registrarse con alguno de los siguientes datos: número de matrícula, número de infracción o identificación del caso.

El sistema impone reglas estrictas ante nuevas deudas o incumplimientos Magnific

Una vez aprobado, el sistema envía un correo electrónico con los detalles del plan en un plazo de hasta 24 horas. Si el usuario tiene vehículos registrados fuera del estado, la inscripción debe gestionarse por teléfono al (212) 440-5300.

Es importante destacar que el sistema establece condiciones estrictas para evitar incumplimientos. Si el titular acumula una nueva deuda judicial tras adherirse, dispone de 30 días para saldarla o incorporarla al acuerdo. En caso de incumplimiento, un nuevo plan exige un depósito del 50% y el saldo restante debe abonarse en seis cuotas.