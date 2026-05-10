Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 11 de mayo al 15 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el lunes 11 de mayo la temperatura rondará entre 38 y 53 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 3%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 8 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 3%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El lunes 11 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El martes 12 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: heladas dispersas y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos. Probabilidad de precipitación: 79%.
El miércoles 13 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos. Probabilidad de precipitación: 79%.
- A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 22%.
El jueves 14 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 44%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El viernes 15 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
LA NACION
Más leídas
- 1
Las cinco áreas en las que EE.UU. perdió liderazgo y está siendo superado por China
- 2
Sexo en el avión: la PSA detuvo a una pareja semidesnuda en un vuelo que aterrizó en la Argentina
- 3
Yarden Bibas: “El cautiverio no fue lo más terrible, el infierno es vivir ahora sin ellos”
- 4
“Superó todas las expectativas”: el éxito menos imaginado en los cines argentinos que puede llegar al millón y medio de espectadores