El plan de Kathy Hochul para enfrentar la adicción al juego en Nueva York: “Datos reales”

Durante la próxima década, el gobierno de Nueva York llevará a cabo una serie de encuestas para evaluar el comportamiento de los ciudadanos con respecto al juego y detectar posibles problemas. La iniciativa fue anunciada por la gobernadora Kathy Hochul y buscará determinar los servicios y apoyos necesarios para tratar la adicción.

Hochul lanzará encuestas sobre adicción al juego en Nueva York

A través de un comunicado, el gobierno del Estado Imperial informó que en distintas zonas se realizarán entrevistas a mayores de 18 años relacionadas con el juego, la salud y los comportamientos recreativos.

Al respecto, Hochul declaró: “El estado de Nueva York mantiene su compromiso de ayudar a las personas perjudicadas por el juego problemático, una condición que puede afectar a cualquiera, independientemente de su edad o su lugar de residencia”.

En esa misma línea, la gobernadora manifestó que la información ayudará a realizar acciones concretas. “Este esfuerzo nos ayudará a garantizar que utilizamos datos reales para orientar inversiones inteligentes y específicas”, aseguró.

Será la Oficina de Servicios y Apoyos para las Adicciones (Oasas, por sus siglas en inglés) la entidad encargada de administrar y supervisar la iniciativa, que se extenderá durante los próximos diez años.

Una vez que se tengan claras las tendencias y perspectivas asociadas a los daños derivados del juego, las autoridades afirmaron que se planificarán y ejecutarán distintos programas tanto de prevención como de tratamiento.

Las autoridades de Nueva York buscan información para combatir la adicción al juego Pexels

Más opciones de juego en Nueva York obligan a tomar medidas

Según las autoridades de Nueva York, una de las razones por las cuales consideran necesario realizar un sondeo con respecto al juego es que aumentaron las opciones recreativas de este tipo en el estado.

La comisionada de la Oasas, la doctora Chinazo Cunningham, dijo al respecto que las alternativas de juego se expandieron en todo el estado, por lo que se tiene que actuar de manera proactiva para determinar dónde son necesarios los servicios para ayudar a quienes se ven afectados por una adicción.

En esa misma línea se pronunció el presidente de la Comisión de Juegos del Estado de Nueva York, Brian O’Dwyer, quien dijo que creció la “responsabilidad de garantizar que aquellos que sufren daños relacionados tengan acceso oportuno a la ayuda”.

Sobre este punto, se mencionó que se detectó una rápida expansión de juegos y apuestas deportivas legales en dispositivos móviles, por lo que se buscará identificar a las personas vulnerables y afectadas.

Las autoridades alertaron sobre la mayor cantidad de opciones legales de juego en Nueva York Unsplash

De hecho, la gobernadora instruyó a la Comisión de Juegos a tomar medidas para garantizar que los jóvenes no descarguen aplicaciones o creen cuentas en plataformas de apuestas en línea.

Nueva York brinda ayuda a los residentes con adicción al juego

Las personas que ya presentan un comportamiento problemático con respecto al juego o conocen a alguien que tiene una adicción pueden ponerse en contacto con la Oasas.

La oficina se encarga de supervisar y ofrecer diversos servicios de apoyo, entre ellos tratamientos tanto ambulatorios como residenciales a través de los Centros Comunitarios de Alcance para la Recuperación.

Además, ofrece asesoramiento financiero gratuito a aquellas personas que enfrentan dificultades económicas debido a conductas relacionadas con el juego. La línea de ayuda disponible las 24 horas del día durante todo el año es: 1-877-846-7369.