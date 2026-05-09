Buenas noticias en Nueva York: Hochul apuesta por la unión de dos empresas para salvar puestos de trabajo

La fábrica de papel Potsdam Specialty Paper Inc. (PSPI) estaba en riesgo de cerrar y dejar sin empleo a alrededor de 70 personas. No obstante, el gobierno de Nueva York, encabezado por Kathy Hochul, intervino y facilitó que la compañía fuera adquirida por Twin Rivers.

Kathy Hochul impulsa rescate de fábrica de papel en Potsdam para preservar 70 empleos

Potsdam Specialty Paper, dedicada al desarrollo y fabricación de papeles especiales, enfrentaba un complicado panorama y corría el riesgo de cerrar. El gobierno del estado de Nueva York le otorgó una subvención de 1,82 millones de dólares del Fondo de Capital del Consejo Regional y otros US$180 mil en créditos fiscales del programa Excelsior Jobs basados en el desempeño.

De acuerdo con un comunicado de la Oficina de la gobernadora, los fondos permitieron a la compañía modernizar sus instalaciones en Potsdam y alentar la adquisición por parte de Twin Rivers, un importante fabricante de productos de papel.

La compra empresarial permitirá, de acuerdo con declaraciones de la gobernadora Hochul, “mantener empleos bien remunerados en la región norte del estado y fortalecer nuestra base manufacturera, precisamente el tipo de victorias por las que debemos luchar”.

La adquisición de Twin Rivers ampliará la producción de papel industrial en Nueva York

El dinero que el estado de Nueva York brindó a PSPI permitió a la compañía realizar mantenimiento en equipos esenciales y aumentar sus capacidades especializadas para asegurar el compromiso de Twin Rivers con la adquisición y la conservación de los empleos locales.

Gracias al acuerdo se salvarán al menos 70 empleos Pexe

De acuerdo con el comunicado, el acuerdo con PSPI añadirá 26.000 toneladas de capacidad de producción anual a la base activa de Twin Rivers que opera tres fábricas de papel en Nueva York desde 2016.

Con la adquisición de la planta de Potsdam, ahora la compañía podrá producir papeles de alta ingeniería para una gran variedad de sectores del mercado, ya que la fábrica cuenta con máquinas de saturación de látex, manipulación de fibras sintéticas y no tejidas y un avanzado equipo de recubrimiento. Entre los productos que podrán fabricarse están:

Cintas adhesivas

Soportes abrasivos

Etiquetas duraderas

Cubiertas de libros

Embalajes de alta gama

Cómo funciona el fondo estatal de Nueva York para empresas en crisis y conservación de empleos

El Fondo de Capital del Consejo Regional de Nueva York brinda financiamiento a iniciativas de desarrollo económico cuyo objetivo sea crear o mantener empleos e incrementar la actividad empresarial en una comunidad.

El Fondo de Capital del Consejo Regional de Nueva York apoya iniciativas empresariales Pexe

Las subvenciones son responsabilidad de la agencia Empire State Development que promueve el crecimiento empresarial, el empleo y las oportunidades económicas en el estado.

Para participar, las empresas, con o sin fines de lucro, deben presentar un proyecto de financiamiento que fomente la inversión empresarial, el crecimiento económico, el turismo o áreas prioritarias como el cuidado infantil y el desarrollo de zonas desfavorecidas.

Los fondos pueden utilizarse para:

Adquisición de terrenos, edificios, maquinaria o equipos.

Demolición y saneamiento ambiental.

Obra nueva, renovación o mejoras de propiedades arrendadas.

Adquisición de mobiliario y accesorios.

Costos indirectos del proyecto.

Para obtener más información, los solicitantes pueden ponerse en contacto con su oficina regional local de Empire State Development.