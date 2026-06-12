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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaAndre Carrotflower

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 13 de junio la temperatura rondará entre 65 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 23%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Rochester

  • Velocidad y dirección del viento: 6 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 23%
  • Pronóstico: ligera probabilidad de chaparrones

El pronóstico para el fin de semana en Rochester, New York

El sábado 13 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.

El domingo 14 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 89%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.
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