Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 27 de junio la temperatura rondará entre 62 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de chubascos y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 16%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de chubascos y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 2 a 7 mph, Noreste

: 2 a 7 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 16%

: 16% Pronóstico: ligera probabilidad de chubascos y luego mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Rochester, New York

El sábado 27 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El domingo 28 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.