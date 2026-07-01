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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 1 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de julio
Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de julio Seth Wenig - AP

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el miércoles 1 de julio la temperatura rondará entre 77 y 98 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 10%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 13 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Rochester

  • Velocidad y dirección del viento: 8 a 13 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 10%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El miércoles 1 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El jueves 2 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.

El viernes 3 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.

Independence Day 4 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.

El domingo 5 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.

El lunes 6 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 27%.

El martes 7 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 18%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 18%.
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