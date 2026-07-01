Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de julio

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el miércoles 1 de julio la temperatura rondará entre 77 y 98 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 10%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 13 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 8 a 13 mph, Oeste

: 8 a 13 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 10%

: 10% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El miércoles 1 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El jueves 2 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.

El viernes 3 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.

Independence Day 4 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.

El domingo 5 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.

El lunes 6 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 27%.

El martes 7 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 18%.