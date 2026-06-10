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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de junio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 10 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de junio
Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de junio Shutterstock

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el miércoles 10 de junio la temperatura rondará entre 64 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 80%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Rochester

  • Velocidad y dirección del viento: 8 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 80%
  • Pronóstico: chaparrones y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El miércoles 10 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 80%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 19%.

El jueves 11 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 35%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 49%.

El viernes 12 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 21%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 49%.

El sábado 13 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El domingo 14 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 31%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 40%.

El lunes 15 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 36%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 37%.

El martes 16 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 37%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 37%.
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