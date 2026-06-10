Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 10 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el miércoles 10 de junio la temperatura rondará entre 64 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas.
La probabilidad de precipitación de 80%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 8 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 80%
- Pronóstico: chaparrones y tormentas
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
El miércoles 10 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 80%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 19%.
El jueves 11 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 35%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 49%.
El viernes 12 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 49%.
El sábado 13 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
El domingo 14 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 40%.
El lunes 15 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 37%.
El martes 16 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 37%.
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