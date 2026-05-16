Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 16 de mayo la temperatura rondará entre 52 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia.
La probabilidad de precipitación de 21%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 6 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 21%
- Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones de lluvia
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
El sábado 16 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.
El domingo 17 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El lunes 18 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El martes 19 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
El miércoles 20 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 26%.
El jueves 21 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El viernes 22 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
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