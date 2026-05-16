Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de mayo

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 16 de mayo la temperatura rondará entre 52 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia.

La probabilidad de precipitación de 21%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 6 mph, Oeste

: 6 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 21%

: 21% Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones de lluvia

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El sábado 16 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.

El domingo 17 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El lunes 18 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El martes 19 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.

El miércoles 20 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 26%.

El jueves 21 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El viernes 22 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.