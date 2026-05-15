Hochul da nuevo paso en la construcción de viviendas asequibles en Nueva York: “El mejor estado para criar una familia”
El financiamiento apunta a sostener proyectos residenciales de renta accesible ante el aumento de las primas de responsabilidad civil
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Con el objetivo de impulsar la construcción de viviendas asequibles en Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul anunció un préstamo de dos millones de dólares que será destinado a combatir el aumento de los costos de los seguros de responsabilidad civil.
Hochul anuncia apoyo para proveedores de vivienda asequible
Milford Street es una aseguradora cautiva operada por miembros del sector de vivienda asequible de Nueva York y recibirá el millonario préstamo anunciado por la gobernadora. A través de un comunicado, Hochul aseguró que la inversión facilitará la construcción de más hogares.
“Nueva York es el mejor estado para criar una familia y gracias a mi iniciativa Let Them Build estamos construyendo más viviendas con mayor rapidez para que las familias, tanto nuevas como las que ya viven aquí, tengan oportunidades duraderas", declaró la gobernadora.
La intención del programa es ayudar a los proveedores de viviendas sin fines de lucro a reducir costos mediante el uso de seguros cautivos. Este término se refiere a un modelo que permite que proveedores agrupen riesgos y reduzcan primas de responsabilidad civil frente al mercado tradicional. Gracias a la inversión del Empire State Development (ESD, por sus siglas en inglés), Milford Street podrá sostener sus primas más bajas.
¿Cómo funciona el préstamo que Nueva York otorgará a una compañía de seguros?
En febrero la Vivienda y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York (HCR, por sus siglas en inglés) anunció un programa piloto que destinaría US$5 millones para la reducción de riesgos y la asequibilidad de los seguros.
Al respecto, la comisionada de HCR, Ruth Anne Visnauskas, declaró: “Este programa brinda a los propietarios y promotores de viviendas asequibles una herramienta poderosa para estabilizar los gastos, proteger sus propiedades y, en última instancia, crear mejores lugares para vivir”.
Quién recibirá el préstamo y cómo beneficiaría a la vivienda asequible
Cabe destacar que el beneficio no representa un apoyo directo a inquilinos o propietarios, sino que está dirigido a operadores y organizaciones que administran complejos de viviendas asequibles. En este caso Milford Street reasegura las pólizas de edificios que reciben financiamiento público.
Según la Oficina de la Gobernadora de Nueva York, Milford Street fue elegida para el préstamo debido a que simplifica los gastos generales y las operaciones, además de implementar controles de gestión de riesgos personalizados, lo que le permite reducir significativamente las primas de los seguros de responsabilidad civil y así apoyar proyectos de vivienda asequible.
Las primas de seguros para viviendas en Nueva York se han disparado
La importancia del préstamo destinado a enfrentar los altos costos de seguros para la vivienda se debe a que las primas no han dejado de aumentar.
De acuerdo con un informe publicado en marzo por parte de la Conferencia de Vivienda de Nueva York, las primas de seguros de responsabilidad civil para hogares asequibles en la ciudad aumentaron a una tasa anual del 21% entre 2019 y 2023.
El incremento, según las autoridades, desalienta la construcción de nuevas viviendas asequibles además de presionar el costo de los alquileres y obligar a los operadores actuales a posponer el mantenimiento.
Ante la situación, desde el año fiscal 2023, la gobernadora Hochul anunció diversas iniciativas para aumentar la oferta de viviendas asequibles, por ejemplo, mediante un plan integral de cinco años que representa una inversión de US$25.000 millones.
Además, a través de la iniciativa Let Them Build o Déjenlos construir, se aceleró el desarrollo de viviendas e infraestructura al reducir la burocracia. La meta de la administración Hochul es crear o preservar al menos 100 mil viviendas asequibles en todo el estado. Hasta la fecha, según datos oficiales, el número alcanzado es de 81.000.
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