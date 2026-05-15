El aditivo usado en pizzas y bagels que Nueva York busca prohibir por ley por su impacto en la salud
Ambas cámaras del Estado Imperial aprobaron la prohibición del bromato de potasio en la industria alimentaria; la nueva norma espera la firma de Kathy Hochul
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El estado de Nueva York está cerca de prohibir el uso de bromato de potasio, un aditivo alimentario que se usa comúnmente en harinas, por lo que está presente en pizzas y bagels. La razón, según especialistas, es que el ingrediente está asociado con el riesgo de cáncer.
La ley de Nueva York que prohibirá el bromato de potasio
El pasado 21 de abril, la Asamblea y el Senado del estado de Nueva York aprobaron la ley S1239A, denominada como “Food Safety and Chemical Disclosure Act”, que prohibirá el uso de algunos aditivos y colorantes, incluido el bromato de potasio que está relacionado con el cáncer y el deterioro de la función renal.
Una investigación publicada por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos indica que el ingrediente demostró ser un agente cancerígeno en ratas y humanos cuando se administró por vía oral. Los autores encontraron una relación directa entre el aditivo y la aparición de tumores en los riñones, el peritoneo y la tiroides.
Tras la publicación del estudio, el senador estatal Brian Kavanagh, principal promotor del proyecto de ley, dijo a la revista People que el sistema federal de seguridad alimentaria tiene importantes deficiencias que exponen a las personas a riesgos innecesarios para la salud, por lo que la modificación busca abordar el problema.
“Soy de Nueva York y me encanta la pizza, me encanta la pizza neoyorquina en particular, pero parece que a los italianos les va muy bien haciendo pizza desde hace más de tres décadas sin bromato de potasio”, declaró el senador.
Para qué sirve el bromato de potasio, que podría ser prohibido en Nueva York
El bromato de potasio es un ingrediente común en harinas debido a que, según explica la Universidad Estatal de Michigan, mejora la consistencia de la masa. Concretamente, la oxida de forma rápida, eficiente y económica, es decir, ayuda a atrapar los gases y levar el pan.
Hasta ahora, de acuerdo con la norma de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés), se permiten 0,0075 partes de bromato de potasio por cada 100 partes de harina, es decir, 75 miligramos por cada kilo de harina.
De acuerdo con la institución universitaria, el bromato de potasio no causa daño a los humanos si se consume en productos horneados adecuadamente. El riesgo de cáncer existe cuando se administran dosis significativas.
Kathy Hochul debe firmar la ley de Nueva York para prohibir el bromato de potasio
Ambas cámaras del Estado Imperial aprobaron la prohibición del bromato de potasio como aditivo alimentario. Para que la medida se convierta oficialmente en ley y entre en vigor, requiere la firma de la gobernadora Kathy Hochul.
Al respecto, el senador Kavanagh afirmó que darán tiempo suficiente a los comerciantes y restaurantes para agotar su stock y buscar alternativas al ingrediente. Según el legislador, la prohibición entrará en vigor un año después de su promulgación y las pequeñas empresas estarán exentas durante tres años.
Además, con respecto a los consumidores, Kavanagh afirmó que el cambio no debería afectar la calidad y el sabor de las pizzas, bagels y panes que se venden en Nueva York.
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