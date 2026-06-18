Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de junio

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el jueves 18 de junio la temperatura rondará entre 60 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 85%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 14 a 23 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 14 a 23 mph, Sur

: 14 a 23 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 85%

: 85% Pronóstico: chaparrones y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El jueves 18 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 23 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 85%.

: 85%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 61%.

Juneteenth 19 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 25%.

El sábado 20 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 20%.

El domingo 21 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 45%.

El lunes 22 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 31%.

El martes 23 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El miércoles 24 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 21%.