Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el jueves 18 de junio la temperatura rondará entre 60 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas.
La probabilidad de precipitación de 85%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 14 a 23 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 14 a 23 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 85%
- Pronóstico: chaparrones y tormentas
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
El jueves 18 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 23 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 85%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 61%.
Juneteenth 19 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 25%.
El sábado 20 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 20%.
El domingo 21 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 45%.
El lunes 22 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 39%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 31%.
El martes 23 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El miércoles 24 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 21%.
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