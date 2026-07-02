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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de julio
Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de julio SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el jueves 2 de julio la temperatura rondará entre 76 y 98 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 15 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Rochester

  • Velocidad y dirección del viento: 8 a 15 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 2%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El jueves 2 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.

El viernes 3 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.

Independence Day 4 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.

El domingo 5 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.

El lunes 6 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 29%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 27%.

El martes 7 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 18%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El miércoles 8 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
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