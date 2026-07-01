Buenas noticias en Nueva York: Hochul anuncia US$120 a beneficiarios de SNAP para el verano 2026

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, anunció recientemente que proporciona 120 dólares por niño en asistencia alimentaria como parte del programa de Transferencia Electrónica de Beneficios de Verano (EBT, por sus siglas en inglés). Hasta el momento, casi 1,6 millones de personas de bajos ingresos recibieron el monto al cumplir con la condición de formar parte de algún programa de asistencia.

Los US$120 que entrega Hochul en Nueva York para familias con SNAP en el verano 2026

La Oficina de la Gobernadora compartió un comunicado en el que anunció que la cifra distribuida corresponde a US$189 millones en total. De acuerdo con el anuncio, los beneficios se repartirán durante todo el verano y algunas personas podrían necesitar registrarse.

La gobernadora Kathy Hochul confirmó que entregó los US$120 a más de un millón y medio de niños e instó a las familias a registrarse @GovKathyHochul

“Garantizar que cada joven reciba la nutrición necesaria para prosperar es fundamental en mi lucha por invertir en el futuro de nuestros hijos y hacer que la vida sea más asequible para los neoyorquinos”, declaró la gobernadora.

“En un momento en que el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) se enfrenta a constantes ataques en Washington, el programa Summer EBT devuelve dinero a los bolsillos de las familias trabajadoras de Nueva York, ayudándolas a comprar alimentos saludables durante los meses de verano”, concluyó.

Detalles del bono de US$120 anunciado por Hochul en Nueva York

Con el objetivo de reducir la inseguridad alimentaria durante los meses de verano, cuando los estudiantes pierden el acceso a las comidas gratuitas que reciben en las escuelas, el gobierno estatal lanzó el programa del beneficio único de U$120. Este dinero comenzó a distribuirse a mediados de junio y continuará enviándose a las familias durante todo el verano y hasta finales de año.

Los niños elegibles reciben beneficios de alimentos del programa EBT en una tarjeta que pueden usar del mismo modo que el SNAP. Los fondos están disponibles durante 122 días a partir de la fecha de emisión. Transcurrido este plazo, se eliminan.

Los beneficiarios del programa EBT reciben el dinero en una tarjeta que sus familias pueden usar como el SNAP para comprar alimentos en Nueva York Freepik

El dinero puede ser utilizado para comprar alimentos como frutas, verduras, carne, granos integrales y productos lácteos en tiendas de alimentos minoristas autorizadas, mercados de agricultores y en cualquier otro lugar donde se acepte SNAP.

Para poder optar a este programa, el niño debe asistir a una institución que participe en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares y cumplir con los requisitos de ingresos para recibir comidas escolares gratuitas o a precio reducido.

Se estima que, al finalizar, se habrán entregado aproximadamente US$240 millones entre aproximadamente dos millones de niños en edad escolar.

Cómo registrarse para recibir los US$120 en Nueva York

Las autoridades informaron que la mayoría de los menores que ya forman parte del SNAP, Asistencia Pública o Medicaid reciben el Summer EBT de forma automática y no necesitan presentar una solicitud adicional.

No obstante, aquellas familias que no reciben estos beneficios automáticamente, pero cuyos hijos asisten a escuelas que participan en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares y cumplen con los requisitos de ingresos, pueden necesitar solicitarlo. Para inscribirse, es necesario ingresar a la página oficial y completar la solicitud con datos personales.

Para quienes deben aplicar, la fecha límite para enviar el pedido es el 8 de septiembre y solo debe enviarse una solicitud para todos los estudiantes del hogar.