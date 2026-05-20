Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el miércoles 20 de mayo la temperatura rondará entre 43 y 64 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 48%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 13 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 13 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 48%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
El miércoles 20 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 48%.
- A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El jueves 21 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El viernes 22 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 56%.
El sábado 23 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 65%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 45%.
El domingo 24 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 59%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.
Memorial Day 25 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 35%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.
El martes 26 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
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