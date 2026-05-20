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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de mayo
Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de mayo Freepik

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el miércoles 20 de mayo la temperatura rondará entre 43 y 64 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 48%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 13 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Rochester

  • Velocidad y dirección del viento: 13 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 48%
  • Pronóstico: probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El miércoles 20 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 48%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 21 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El viernes 22 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 56%.

El sábado 23 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 65%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 45%.

El domingo 24 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 59%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.

Memorial Day 25 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 35%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El martes 26 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
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