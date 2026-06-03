Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de junio

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el miércoles 3 de junio la temperatura rondará entre 53 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 7 mph, Oeste

: 7 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El miércoles 3 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El jueves 4 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 5 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 21%.

El sábado 6 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.

El domingo 7 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.

El lunes 8 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 19%.

El martes 9 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 19%.