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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de junio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 3 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de junio
Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de junio Shutterstock

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el miércoles 3 de junio la temperatura rondará entre 53 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Rochester

  • Velocidad y dirección del viento: 7 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El miércoles 3 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El jueves 4 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 5 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 21%.

El sábado 6 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.

El domingo 7 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.

El lunes 8 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 31%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 19%.

El martes 9 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 19%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 19%.
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