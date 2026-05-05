Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de mayo

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el martes 5 de mayo la temperatura rondará entre 44 y 69 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 71%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 13 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probables chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 13 mph, Suroeste

: 13 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 71%

: 71% Pronóstico: probables chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El martes 5 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 71%.

: 71%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 63%.

El miércoles 6 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chubascos. Probabilidad de precipitación : 65%.

: 65%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chubascos. Probabilidad de precipitación: 56%.

El jueves 7 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chubascos. Probabilidad de precipitación: 56%.

El viernes 8 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 22%.

El sábado 9 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 37%.

El domingo 10 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 28%.

El lunes 11 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 33%.