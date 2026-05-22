Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 23 de mayo la temperatura rondará entre 46 y 71 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 20%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 5 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 5 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 20%
- Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones
El pronóstico para el fin de semana en Syracuse, New York
El sábado 23 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 96%.
El domingo 24 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 96%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 43%.
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