Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 23 de mayo la temperatura rondará entre 46 y 71 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 20%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 5 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 1 a 5 mph, Sureste

: 1 a 5 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 20%

: 20% Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones

El pronóstico para el fin de semana en Syracuse, New York

El sábado 23 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 96%.

El domingo 24 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación : 96%.

: 96%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 43%.