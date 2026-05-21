Confirmado en Nueva York: cómo aplicar desde este lunes al sorteo de entradas baratas para el Mundial 2026

Zohran Mamdani, alcalde de la ciudad de Nueva York, anuncia un programa que pondrá a disposición 1000 entradas subsidiadas para partidos del Mundial 2026 en el MetLife Stadium a US$50. La iniciativa se va a instrumentar mediante un sistema de lotería en línea.

Cómo aplicar al sorteo de tickets a US$50 en Nueva York

De acuerdo con un comunicado de la alcaldía de la Gran Manzana, el programa se implementa a través de una inscripción en línea en el sitio oficial regnyctix.com, que abrirá el lunes 25 de mayo a las 10 (hora local) y se mantendrá disponible hasta el sábado 30 a la medianoche.

El esquema permite una inscripción por día para cada persona, con un límite de 50.000 registros diarios y un máximo de seis intentos durante todo el período, siempre y cuando los participantes sean residentes de la ciudad y tengan al menos 15 años.

Las 1000 entradas se repartirán en bloques de alrededor de 150 tickets para cada uno de los siete partidos contemplados en el MetLife Stadium, que incluyen cinco encuentros de fase de grupos y dos duelos de eliminación directa.

La final del 19 de julio quedó excluida del programa debido a la alta demanda y a que algunas localidades ya alcanzan valores cercanos a los US$33.000.

Controles para evitar la reventa y garantizar la residencia

Para impedir que los boletos terminen en el mercado secundario, la ciudad estableció que las entradas serán intransferibles y que no se entregarán con anticipación, sino a los ganadores el día del partido.

La distribución se hará en el punto de salida del servicio gratuito, como mecanismo adicional para asegurar que los cupos subsidiados lleguen a quienes resultaron seleccionados por el sistema de sorteo.

Las entradas serán intransferibles y se entregarán a los ganadores el día del partido Pexels / AP

La organización detalló que se aplicarán verificaciones de residencia mediante distintos documentos como:

Identificaciones oficiales

Recibos de sueldo

Contratos de alquiler

Documentos hipotecarios o facturas recientes de servicios públicos.

Además, se informó que quienes resulten ganadores serían notificados el 3 de junio a través del correo electrónico registrado y tendrán 48 horas para comprar hasta dos entradas a US$50 cada una, entre las que se incluyen las prestaciones de accesibilidad contempladas por la ley para estadounidenses con discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés).

El mensaje político de Mamdani y el alcance del programa

Mamdani realizó el anuncio en Little Senegal. Allí, destacó que la medida es resultado de meses de negociaciones con el comité organizador NYNJ Host Committee, que cedió un cupo específico de entradas de su asignación para destinarlas a este programa de tarifas reducidas.

Zohran Mamdani planteó que el objetivo de las entradas asequibles es que “la gente trabajadora no quede fuera del juego” Adam Gray - FR172090 AP

El demócrata planteó que el objetivo con la medida es que “la gente trabajadora no quede fuera del juego” y que los neoyorquinos puedan participar de “las cosas que nos hacen humanos”, en referencia al acceso a eventos culturales de gran escala más allá de las necesidades básicas.

“Se acerca un Mundial a nuestra ciudad, y queremos asegurarnos de que los neoyorquinos de clase trabajadora tengan la oportunidad de ser parte”, dijo el alcalde de la Gran Manzana.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.