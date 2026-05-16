Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 16 de mayo la temperatura rondará entre 59 y 74 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones de lluvia.
La probabilidad de precipitación de 25%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 8 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones de lluvia.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 8 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 25%
- Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones de lluvia
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El sábado 16 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 33%.
El domingo 17 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El lunes 18 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
El martes 19 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 44%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.
El miércoles 20 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 73%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 68%.
El jueves 21 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El viernes 22 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
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