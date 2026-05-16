Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de mayo

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 16 de mayo la temperatura rondará entre 59 y 74 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones de lluvia.

La probabilidad de precipitación de 25%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 8 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones de lluvia.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 3 a 8 mph, Suroeste

: 3 a 8 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 25%

: 25% Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones de lluvia

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El sábado 16 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 33%.

El domingo 17 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El lunes 18 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.

El martes 19 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 44%.

: 44%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.

El miércoles 20 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 73%.

: 73%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 68%.

El jueves 21 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El viernes 22 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.