Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de mayo

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el martes 19 de mayo la temperatura rondará entre 66 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables lluvias y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 55%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probables lluvias y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 7 mph, Suroeste

: 7 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 55%

: 55% Pronóstico: probables lluvias y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El martes 19 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 55%.

: 55%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.

El miércoles 20 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 74%.

: 74%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El jueves 21 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 3 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El viernes 22 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego leve probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 15%.

El sábado 23 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 49%.

: 49%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 49%.

El domingo 24 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables lluvias. Probabilidad de precipitación : 58%.

: 58%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 44%.

Memorial Day 25 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 44%.

: 44%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 44%.