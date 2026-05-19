Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el martes 19 de mayo la temperatura rondará entre 66 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables lluvias y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 55%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probables lluvias y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 7 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 55%
- Pronóstico: probables lluvias y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El martes 19 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.
El miércoles 20 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 74%.
- A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El jueves 21 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 3 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El viernes 22 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego leve probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 15%.
El sábado 23 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 49%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 49%.
El domingo 24 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables lluvias. Probabilidad de precipitación: 58%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 44%.
Memorial Day 25 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 44%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 44%.
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