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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 26 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de mayo
Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de mayo Seth Wenig - AP

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el martes 26 de mayo la temperatura rondará entre 56 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chubascos, luego parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 16%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 6 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chubascos, luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Syracuse

  • Velocidad y dirección del viento: 1 a 6 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 16%
  • Pronóstico: leve probabilidad de chubascos, luego parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El martes 26 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 16%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El miércoles 27 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El jueves 28 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El viernes 29 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 16%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 25%.

El sábado 30 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.

El domingo 31 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El lunes 1 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
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