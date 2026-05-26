Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de mayo

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el martes 26 de mayo la temperatura rondará entre 56 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chubascos, luego parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 16%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 6 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chubascos, luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 1 a 6 mph, Oeste

: 1 a 6 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 16%

: 16% Pronóstico: leve probabilidad de chubascos, luego parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El martes 26 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El miércoles 27 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El jueves 28 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El viernes 29 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 25%.

El sábado 30 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.

El domingo 31 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El lunes 1 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.