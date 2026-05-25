Atención migrantes colombianos: fecha límite y cómo votar en Nueva York y Nueva Jersey en las elecciones presidenciales

Los ciudadanos colombianos que viven en Estados Unidos ya pueden participar en las elecciones presidenciales de su país. La jornada de votación en el exterior comenzó este lunes 25 de mayo y se extenderá durante toda la semana, con puestos habilitados en distintos estados y ciudades para facilitar la participación de la comunidad migrante. En lugares como Nueva York y Nueva Jersey, los consulados y centros autorizados ya prepararon la logística para recibir a miles de electores.

Cuándo terminan las votaciones en el exterior para las elecciones colombianas

Según informó la Registraduría Nacional del Estado Civil , un total de 1.414.661 colombianos están habilitados para sufragar fuera de su país en esta primera vuelta presidencial.

, un total de están habilitados para de su país en esta primera vuelta presidencial. La entidad electoral también confirmó que las mesas estarán distribuidas en 253 puestos de votación ubicados en 67 países.

El escrutinio de las mesas instaladas en el exterior comenzará a difundirse de manera oficial el domingo 31 de mayo Stock en canva

La autoridad electoral colombiana explicó que el proceso de votación para los connacionales residentes fuera del país estará disponible hasta el domingo 31 de mayo. Durante toda la semana, los centros electorales funcionarán entre las 8 y las 16 hs, horario local de cada país.

La entidad también confirmó que los resultados preliminares de las votaciones en el exterior comenzarán a divulgarse el 31 de mayo desde las 16 hs, hora legal de Colombia.

Dónde pueden votar los colombianos en Nueva York

El consulado colombiano en Nueva York habilitó múltiples sedes para facilitar la participación de los migrantes en distintos puntos del estado. Los puestos autorizados para las elecciones presidenciales son:

Manhattan : Sede del Consulado de Colombia, 10 E 46th St, New York, NY 10017.

: Sede del Consulado de Colombia, 10 E 46th St, New York, NY 10017. Manhattan : Beacon High School, 522 W 44th Street, New York, NY 10036.

: Beacon High School, 522 W 44th Street, New York, NY 10036. Queens : PS 69 The Jackson Heights School, 77-02 37th Avenue, Jackson Heights, NY 11372.

: PS 69 The Jackson Heights School, 77-02 37th Avenue, Jackson Heights, NY 11372. White Plains : El Centro Hispano, 295 Central Avenue, White Plains, NY 10606.

: El Centro Hispano, 295 Central Avenue, White Plains, NY 10606. Brentwood : La Espoguita Soccer Academy, 1795 Brentwood Road, Brentwood, NY 11717.

: La Espoguita Soccer Academy, 1795 Brentwood Road, Brentwood, NY 11717. Los Hamptons : 105 W Montauk Hwy, Suite C4, segundo piso, Hampton Bays, NY 11946.

: 105 W Montauk Hwy, Suite C4, segundo piso, Hampton Bays, NY 11946. Port Chester: Port Chester Middle School, 113 Bowman Avenue, Port Chester, NY 10573.

La Registraduría Nacional del Estado Civil distribuyó puestos de votación en 67 países Stock en canva

Las autoridades consulares de Nueva York recomendaron a los votantes revisar con anticipación el puesto correspondiente para evitar retrasos durante la jornada electoral, especialmente en zonas con alta concentración de ciudadanos colombianos.

Los centros de votación habilitados para colombianos en Nueva Jersey

En el caso de Nueva Jersey, el Consulado General de Colombia en Newark también organizó una amplia red de sedes para recibir a los electores colombianos residentes en ese estado y en áreas cercanas de Pensilvania.

Los puestos de votación habilitados son:

Newark : Consulado General de Colombia.

: Consulado General de Colombia. Paterson : Restaurante It’s Waao!

: Restaurante It’s Waao! Union City : Hudson Community College.

: Hudson Community College. Hackensack : El Rinconcito Musical.

: El Rinconcito Musical. Dover : Club Colombia Dover.

: Club Colombia Dover. Morristown : Parroquia Santa Margarita de Escocia.

: Parroquia Santa Margarita de Escocia. Trenton : Enterprise Convention Center.

: Enterprise Convention Center. Elizabeth : Dr. Antonia Pantoja Public School #27.

: Dr. Antonia Pantoja Public School #27. Atlantic City : John F. Scarpa Academic Center.

: John F. Scarpa Academic Center. Philadelphia , PA: Esperanza Arts Center.

, PA: Esperanza Arts Center. Pittsburgh, PA: Latin American Studies Association.

Las mesas de votación en el extranjero permanecerán abiertas de forma continua hasta el domingo 31 de mayo Stock en canva

La distribución de estos centros en Nueva Jersey busca facilitar el acceso al voto de los colombianos que viven en distintas ciudades del noreste de Estados Unidos.

Qué documento necesitan los colombianos para votar

La Registraduría Nacional del Estado Civil recordó que el único documento válido para ejercer el derecho al voto es la cédula de ciudadanía colombiana.

Esto incluye la cédula amarilla con hologramas y la cédula digital, tanto en formato físico como desde el dispositivo móvil.

El organismo aclaró que otros documentos no serán aceptados en los puestos electorales. Entre ellos figuran el pasaporte, la contraseña de trámite, la libreta militar y cualquier identificación diferente a la cédula oficial autorizada para sufragar.

Además, los ciudadanos pueden verificar previamente el lugar asignado para votar mediante distintas herramientas habilitadas por la autoridad electoral.

La consulta está disponible en el chatbot institucional, en la aplicación “aVotar” y en el portal oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil.