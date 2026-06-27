Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de junio

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 27 de junio la temperatura rondará entre 61 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 21%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 6 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 0 a 6 mph, Norte

: 0 a 6 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 21%

: 21% Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El sábado 27 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El domingo 28 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.

El lunes 29 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.

El martes 30 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.

El miércoles 1 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.

El jueves 2 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.

El viernes 3 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.