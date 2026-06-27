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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de junio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de junio
Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de junio Facebook/The City of Yonkers

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 27 de junio la temperatura rondará entre 61 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 21%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 6 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Syracuse

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 6 mph, Norte
  • Probabilidad de precipitación: 21%
  • Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El sábado 27 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 21%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El domingo 28 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.

El lunes 29 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.

El martes 30 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 30%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.

El miércoles 1 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.

El jueves 2 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.

El viernes 3 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.
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