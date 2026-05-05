Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de mayo

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el martes 5 de mayo la temperatura rondará entre 52 y 61 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 45%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 10 mph, Oeste

: 10 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 45%

: 45% Pronóstico: probabilidad de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El martes 5 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 49%.

El miércoles 6 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos. Probabilidad de precipitación : 78%.

: 78%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chubascos. Probabilidad de precipitación: 68%.

El jueves 7 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.

El viernes 8 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 23%.

El sábado 9 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 48%.

: 48%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 40%.

El domingo 10 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 33%.

El lunes 11 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 37%.