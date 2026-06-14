Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 15 de junio al 19 de junio

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el lunes 15 de junio la temperatura rondará entre 55 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 9 mph, Oeste

: 9 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El lunes 15 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El martes 16 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El miércoles 17 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 57%.

: 57%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 57%.

El jueves 18 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación : 86%.

: 86%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 86%.

Juneteenth 19 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 35%.