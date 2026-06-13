Noticias de Nueva York hoy: el ICE será parte de operativos masivos este sábado 13 de junio

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) integrará los dispositivos federales desplegados en las ciudades anfitrionas del Mundial 2026. Las autoridades sostienen que las acciones en Nueva York y Nueva Jersey para este sábado 13 de junio estarán orientadas a la seguridad de los eventos y no a controles migratorios masivos.

ICE en el Mundial 2026: qué tareas de seguridad tendrá durante los partidos

Dentro del esquema de seguridad, el ICE confirmó que participará en las tareas de vigilancia y coordinación junto con otras agencias federales. El despliegue comenzó el 12 de junio, durante la jornada inaugural en el país norteamericano, y continuará durante toda la competencia internacional.

Funcionarios federales señalaron que la misión principal es reforzar la protección de los asistentes, deportistas y trabajadores vinculados al certamen. Según explicaron, las operaciones estarán enfocadas en riesgos relacionados con la seguridad pública y nacional.

“Tenemos una responsabilidad que vamos a llevar a cabo a nivel nacional. Si encontramos un problema que involucra a un inmigrante ilegal, vamos a tomar medidas al respecto. Sin embargo, el enfoque principal es mantener esos eventos seguros”, dijo Tom Homan, el denominado zar de la frontera de Donald Trump, en una entrevista con CBS News.

Las autoridades estadounidenses remarcaron que los agentes de ICE no están destinados a realizar verificaciones migratorias de rutina dentro de los estadios. El trabajo asignado contempla la detección de actividades consideradas una amenaza para el desarrollo de los encuentros.

Entre las tareas previstas figura el combate a la comercialización de entradas fraudulentas y productos falsificados en las inmediaciones de las sedes. Además, los equipos de seguridad colaborarán en la identificación de personas buscadas por delitos graves o incluidas en sistemas de vigilancia federal.

El plan también contempla la actuación ante situaciones que puedan comprometer la seguridad nacional. En esos casos, las agencias federales pueden intervenir y aplicar los procedimientos correspondientes, incluso cuando estén involucrados extranjeros sin estatus migratorio regular.

Migrantes en EE.UU. iniciaron la campaña "No ICE in the Cup" previo al comienzo del Mundial 2026 Fotomontaje editado con IA (ICE / Unsplash)

Brasil-Marruecos en New York New Jersey Stadium: cómo será el operativo federal

El encuentro entre Brasil y Marruecos será uno de los primeros compromisos de la fase de grupos en la región metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey. El partido está programado para las 18 hs (hora local), en el MetLife Stadium, estadio seleccionado para albergar la final del Mundial 2026.

La presencia de personal federal no se limita al recinto deportivo. El dispositivo abarca también áreas destinadas a aficionados, eventos oficiales y espacios vinculados a la organización del campeonato.

Representantes del gobierno estadounidense indicaron que este tipo de coordinación se aplica habitualmente en acontecimientos de gran convocatoria.

“Hace 18 meses, la mayoría de los estadounidenses ni siquiera sabían que existía ICE. Los medios y el público los han convertido en villanos. Cuando nuestros agentes están presentes en estos eventos deportivos, no estamos haciendo control de inmigración”, aclaró Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), también en conversación con CBS News.

No ICE in the Cup y grupos migrantes rechazan la presencia federal en estadios

La participación del ICE en el Mundial 2026 generó cuestionamientos de distintos colectivos sociales y organizaciones defensoras de inmigrantes. Varias agrupaciones lanzaron campañas para expresar su desacuerdo con la intervención de la agencia en los operativos del evento deportivo.

Uno de los reclamos más reiterados está vinculado al manejo de información personal de trabajadores y colaboradores que participan en el torneo. Algunos sectores sostienen que existen dudas sobre la conservación y utilización de esos registros durante los años posteriores al evento.

“Nosotros queremos mandar un mensaje: ‘ICE no puede estar en los juegos’”, dijo una de las organizaciones de la protesta desarrollada el pasado 27 de mayo frente a las oficinas del Comité Organizador del Mundial.

Calendario del Mundial 2026 en New York/New Jersey Stadium: partidos, fechas y final

La sede de Nueva York y Nueva Jersey albergará ocho encuentros durante el Mundial 2026. La agenda comienza con el duelo entre Brasil y Marruecos el 13 de junio, pero luego continuará con Francia frente a Senegal el 16 de junio.

Posteriormente se disputarán Noruega contra Senegal el 22 de junio, Ecuador ante Alemania el 25 de junio y Panamá frente a Inglaterra el 27 de junio. Además, el estadio recibirá partidos correspondientes a los dieciseisavos y octavos de final. El calendario concluirá el 19 de julio con la final del Mundial 2026.